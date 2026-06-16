Luis Alfonso contrajo matrimonio por tercera vez con su esposa: ¿cómo fue la celebración?

Luis Alfonso se ha convertido en uno de los mayores y más importantes referentes de la música regional colombiana ya que sus éxitos se han posicionado dentro de los listados de reproducción con mayor relevancia en el país y logró ser el segundo artista de este género en hacer un estadio Campín.

Pese a que gran parte de su fanaticada conoce su música, hay quienes desconocen detalles de su vida familiar ya que el cantante construyó una familia con Luisa Fernanda Pulgarín, quien es su mano derecha madre de sus hijos.

Sus contenidos como familia ya han causado furor en varias redes sociales por lo que el famoso sorprendió, en meses recientes, tras anunciar que iban a llevar a cabo su tercera celebración matrimonial con la mujer.

Luis Alfonso se casó por tercera vez con la madre de sus hijos

El intérprete de ‘Chismofilia’ ha sorprendido al anunciar, meses atrás, su decisión de renovar sus votos con Pulgarín, quien no solo es su esposa, sino también la madre de sus hijos y su asesora de imágen.

Durante varios años, la pareja se ha consolidado como una de las más sólidas dentro de la industria del entretenimiento por lo que varios han aclamado el romanticismo que usualmente comparten en sus redes.

Las imágenes fueron difundidas por ambos en sus respectivas redes sociales ya que su tercera boda se llevó a cabo en una iglesia a la que la pareja ingresó montando dos caballos y sus respectivos sombreros.

Pero uno de los momentos más especiales de la jornada se dio durante el ingreso oficial al altar ya que el cantante interpretó la canción ‘Hasta mi final’ de la agrupación musical Il Divo.

La celebración se llevó a cabo en una amplia hacienda en donde compartieron con sus familiares y amigos más íntimos. Pese a que son pocos los detalles que se conocen, algunas de las imágenes ya han sido compartidas en redes en donde se observa el proceso de preparación de la mujer con su vestido y la celebración posterior al salir del templo religioso.

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Esposa de Luis Alfonso celebró su despedida de soltera

Así mismo, la mujer conmovió en sus redes sociales al compartir detalles de la especial despedida de soltera que sus hijos prepararon en su honor, pues los pequeños decoraron su vivienda con flores, velas, alimentos y un espacio relajante para realizarse masajes.