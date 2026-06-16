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Blessd se pronunció tras conocerse que no cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario

El antioqueño compartió un extenso mensaje en sus redes sociales al conocerse la decisión de la jueza encargada del caso.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 16 de 2026
06:06 p. m.
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Stiven Mesa Londoño se ha convertido en el tema de conversación de los días más recientes a causa de la investigación que cursa en su contra al ser acusado de presunto secuestro extorsivo.

Pese a la petición de la Fiscalía para que se llevara a cabo la medida de aseguramiento en centro carcelario, la jueza negó esta solicitud en contra del artista y los demás implicados en la investigación.

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Blessd se pronunció en sus redes sociales

La vida personal del cantante también ha sido objeto de conversaciones en las semanas recientes ya que, en medio del escándalo legal, Blessd dio a conocer la noticia del nacimiento de su primer hijo.

Sin embargo, en las horas más recientes, el hombre volvió a tomarse sus redes sociales para compartir un extenso mensaje con el que no solo agradeció el apoyo de sus fanáticos, sino que recalcó su interés por ver a sus seguidores en la nueva gira que ya se encuentra promocionando por Latinoamérica.

“Gracias a Dios seguimos trabajando. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en todos los momentos de mi vida. Esta última semana he tenido mucho aprendizaje y más con el nacimiento de mi primer hijo. No saben lo feliz que estoy y el trasnocho que mantengo”.

Finalmente, recalcó que no posee sentimientos de “odio” por lo que exaltó su interés por desear “bendiciones” a todas las personas que han seguido de cerca su carrera y, ahora, su situación legal.

“En mi corazón no existe espacio para el odio. Aquí solo se le desea éxito y bendiciones a todo el mundo y espero siempre estén aquí conmigo disfrutando de mi proceso. De verdad somos un movimiento muy grande del que estoy orgulloso de liderar”, finalizó.

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Blessd anunció el nacimiento de su hijo

Otro de los temas más comentados de los últimos días corresponde al nacimiento de su primer hijo con la creadora de contenido Manuela Qm, quien también tomó sus redes sociales para compartir fotografías del nacimiento del pequeño.

Actualmente, se desconoce si el cantante todavía sostiene una relación sentimental con la mujer, quien eliminó todas las fotografías junto a este de sus redes sociales oficiales.

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