Marithea se coronó bicampeona de la Red Bull Batalla Colombia y representará al país en Lima

La historia de Marithea en el freestyle colombiano sumó un nuevo capítulo. La MC caleña se coronó bicampeona de Red Bull Batalla Colombia 2026 tras vencer a Horus en la final disputada este sábado 17 de octubre en el Royal Center de Bogotá. Cinco años después de conquistar su primer título nacional, la competidora volverá a representar al país en la Final Internacional de Perú 2027.

La definición reunió dos propuestas diferentes. Horus, de 22 años, apostó por los dobles tempos, las métricas y los cambios de ritmo para poner a prueba a la campeona. Marithea, por su parte, respondió con ataques directos, remates contundentes y una estrategia que le permitió encontrar oportunidades para imponerse ante su rival.

Tras la decisión de los jurados, la caleña levantó nuevamente el trofeo nacional y aseguró su clasificación a la próxima cita internacional de Red Bull Batalla.

“Para ser sincera, hoy no pensé que fuera a ganar. Cada día está más complicada la Red Bull Batalla de Colombia porque estos peladitos vienen con mucho nivel”, reconoció después de la victoria. Todavía sorprendida por el resultado, agregó: “¡Qué candela! Todavía estoy soñando”.

Marithea y Horus protagonizaron una final de estilos opuestos

El camino hacia el título exigió cuatro victorias a la campeona. En octavos de final superó a J1, subcampeón de 2025; en cuartos venció a JM Serna y en semifinales tuvo que recurrir a una réplica para derrotar a Puppy, quien le planteó una batalla exigente.

Horus también llegó fortalecido a la definición. El bogotano superó a Fat N, Lit Ignis y Pandora, y se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada en su primera participación en una Final Nacional.

Durante el enfrentamiento decisivo, Horus mantuvo la apuesta por la velocidad y las estructuras complejas. Marithea encontró su oportunidad al responder con rimas más concretas y aprovechar las intervenciones de su rival para construir sus ataques.

“Él va muy rápido, pero se choca con el muro. Yo soy concreta; voy lento pero seguro”, lanzó la caleña en uno de los intercambios de la final.

La decisión de los jueces terminó favoreciendo a Marithea, quien celebró su segundo campeonato nacional ante el público bogotano.

Perú 2027, el próximo desafío de la bicampeona

La victoria representa una nueva oportunidad internacional para Marithea, quien ya había hecho historia en 2021 al convertirse en la primera mujer en ganar la Final Nacional colombiana de Red Bull Batalla.

La MC destacó el nivel de los nuevos talentos y reconoció que su relación con la competencia ha cambiado con los años. “Yo ya no estaba tan hambrienta. Yo no necesitaba este título para consagrarme, nadie duda de lo que yo pueda hacer. Pero se dio, gracias a Dios”, afirmó.

También resaltó el respaldo recibido durante la jornada: “La energía que me dio la gente es el verdadero premio”.

Ahora, la caleña se prepara para la Final Internacional de Red Bull Batalla, programada para el 20 de marzo de 2027 en la Plaza de Toros de Acho, en Lima, Perú. Allí compartirá representación colombiana con Valles-T, quien obtuvo su clasificación gracias al tercer puesto conseguido en la edición internacional de 2026.

Con dos coronas nacionales en su trayectoria, Marithea buscará trasladar su buen momento a la escena internacional y competir por uno de los títulos más importantes del freestyle en español.