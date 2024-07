Daniela Ospina confesó sus inseguridades tras separarse de James: “Me llamaron travesti”

Una de las separaciones más comentadas en Colombia durante los últimos años fue la de Daniela Ospina y James Rodríguez, figura e ídolo de la Selección Colombia, por lo que en cada una de las entrevistas que la empresaria antioqueña brinda una pregunta obligada es su relación con el futbolista cucuteño.

En la última oportunidad, Ospina dialogó con Calle y Poché en su videopodcast y allí la también hermana del arquero David Ospina, reveló algunos detalles de lo que fue su separación en el 2017 del exjugador del Real Madrid.

James Rodríguez se hizo una figura mundial después de su participación en la Copa del Mundo en Brasil 2014. A partir de ese momento, el colombiano firmó con el Real Madrid y se convirtió en uno de los mejores jugadores del plantel, por lo que la vida de la pareja tomó un giro total y sus problemas internos se empezaron a presentar.

De esta manera, Daniela indicó en su conversación que la separación de ambos se dio cuando ella era muy joven (24 años) y por ello no supo manejar algunas situaciones que se iban presentando con insultos de las personas y eso le generó grandes inseguridades.

Daniela Ospina y la separación de James

“Realmente eso mismo se construyó en su momento, y yo creo que lo que más me costó fue sentir que no era aprobada por la gente, y más allá de eso, la situación me agarró muy niña y no tenía de cierta manera la madurez mental como para aceptar todas las cosas que hoy en día quizás acepto o que me resbalan o que entiendo que no soy eso”, comentó.

RELACIONADO Daniela Ospina contó nuevos detalles de su separación con James Rodríguez

La ahora modelo y empresaria señaló en varios momentos que incluso ella nunca pensó en convertirse en lo que es hoy y ello la llevó a tener inseguridades muy grandes por las constantes críticas de las personas, quienes llegaron a llamarla “travesti”.

“Quizás en ese momento me sentía como una mujer demasiado insegura, me costaba mucho a la hora de vestirme y de estar en el ojo público, estar pendiente del qué dirán, porque, la verdad, era una mujer totalmente diferente a la que soy hoy en día”, agregó.

“En su momento me dijeron que parecía un travesti fue como uno de los momentos más duros y todavía me lo siguen diciendo y de verdad ya entiendo que viene de muchas falencias de la persona que lo dice […] En su momento que me lo decían, no me sacaba una fotografía o quizás yo tampoco sabía posar, no sabía pararme porque venía de un mundo del deporte, donde esto me coge por sorpresa”, concluyó.