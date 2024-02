¿Darío Gómez tendría más hijos? Viuda del cantante fue contundente sobre la situación

El 26 de julio del 2022, el mundo de la música en Colombia recibió una fuerte noticia, luego de que se confirmara el fallecimiento de Darío Gómez, uno de los artistas más reconocidos y con más trayectoria dentro del género popular, dejando un vacío entre todos los seguidores de la música nacional.

Según dieron a conocer los expertos, las causas del fallecimiento del ‘Rey del Despecho’ fue un infarto fulminante, el cual terminó con la vida del artista de 71 años, y que llenó de tristeza a todo el pueblo colombiano, pues sus canciones eran muy escuchadas en varios sectores del territorio nacional.

Tras su fallecimiento, se han dado a conocer varios rumores que Darío Gómez tuvo varios hijos afuera del matrimonio, lo que ha generado una discordia entre la familia del ‘Rey del Despecho’, puesto que en varias oportunidades solo es para aprovecharse de la situación y recibir una ayuda sin ser sangre del reconocido cantante.

Viuda de Darío Gómez habló sobre los supuestos hijos

En entrevista con la revista Semana, la viuda de Darío Gómez hizo algunas revelaciones sobre la vida del artista y sobre los rumores que han rondado en los medios de comunicación, en donde relacionan al artista con algunas personas que decían ser hijos del cantante, meses después que se diera su muerte.

“Más de uno, hasta un indigente que ha salido en las noticias. Hubo un niño en Manizales por el que velamos por él 14 años. Lo busqué con ayuda de RCN. Yo pensaba: si a la mamá se le metió que Darío Gómez es el papá, hay que ayudarlo a que estudie y salga adelante. Y se hizo el ADN y resultó que no era hijo”, aseguró la mujer.

Además, Olga Lucía Ardila, quien compartió 35 años de matrimonio con el artista, reveló que al descubrir las infidelidades de Darío Gómez le pidió no tener más hijos, decisión que el cantante respeto y cumplió hasta su último día de vida.

“Darío conmigo quiso tener más hijos, pero yo no. Con tantas giras y trabajo, era difícil. Él me prometió que después de los hijos que tuvo conmigo no iba a tener más y cumplió”, aseguró la mujer.

Viuda de Darío Gómez agradeció a las amantes del artista

La dama aprovechó la ocasión para expresar su gratitud a las mujeres que tuvo Darío Gómez en su existencia, pues afirma que brindaron su apoyo para que el artista pudiera componer, además de colaborar con el proceso creativo que lo condujo al éxito.

“Hasta lo agradezco, porque esas amantes lo llenaron de vida y él sacó muchas composiciones. Eso le dio plática. Yo conocí a varias de esas 40. Porque yo sospechaba, llamaba y si era esa. Hasta le ayudaba a componer, a elegir mejor una palabra o una frase y sabía que eran canciones para otra. Pero nunca le reclamé, respetaba mucho su trabajo como compositor”, finalizó.