TOY STORY 5 ya tiene fecha de estreno: así será la nueva aventura de Woody y Buzz y sus tiendas temáticas

La expectativa por el estreno de TOY STORY 5 sigue creciendo entre los seguidores de Disney y Pixar.

A pocos días de la llegada de la nueva película a las salas de cine, los fanáticos de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes podrán encontrar una experiencia complementaria en algunos complejos de Cine Colombia, donde se habilitarán espacios temáticos inspirados en la producción.

La iniciativa estará disponible de manera temporal entre el 6 de junio y el 18 de julio de 2026 en seis Múltiplex del país.

La propuesta busca acompañar el lanzamiento de una de las películas familiares más esperadas del año, que marcará el regreso de una franquicia que ha acompañado a varias generaciones desde su debut en 1995.

¿Dónde estarán las tiendas temáticas de TOY STORY 5?

Los espacios estarán ubicados en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. En la capital del país podrán visitarse en los centros comerciales Titán Plaza, Santafé y Centro Mayor. También estarán presentes en Viva Envigado, en Medellín; Unicali, en Cali; y el centro comercial Cacique, en Bucaramanga.

Según se informó, la experiencia contará con dos conceptos distintos. Uno de ellos estará inspirado en el universo vaquero de Woody y Jessie, mientras que el otro tendrá una temática enfocada en la tecnología y los nuevos personajes que llegan a la historia.

La nueva aventura de Woody y Buzz llegará a los cines el 17 de junio

TOY STORY 5 presentará un nuevo desafío para los icónicos juguetes. En esta ocasión, la historia explorará la relación entre los juegos tradicionales y las nuevas tecnologías a través de Lilypad, una tableta que llega a la vida de Bonnie con una visión diferente sobre la diversión.

La producción está dirigida por Andrew Stanton, ganador del Premio Óscar y uno de los nombres más reconocidos dentro de Pixar. Además, contará nuevamente con la música de Randy Newman, compositor que ha acompañado gran parte de la saga.

La película se estrenará exclusivamente en salas de cine el próximo 17 de junio de 2026 y buscará reconectar con quienes crecieron viendo las aventuras de Woody y Buzz, al tiempo que presenta una nueva historia para las generaciones más jóvenes.