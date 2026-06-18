Luto en Hollywood: murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, quien le dio vida a la niña de ‘El Aro’

Hay luto en la industria del entretenimiento internacional por cuenta de la muerte de la actriz Daveigh Chase, quien logró ingresar al mundo del cine por medio de su recordado personaje de Samara Morgan en la película ‘El Aro’.

Según portavoces internacionales, la noticia habría sido confirmada por la pareja sentimental de la mujer, quien informó que el deceso se produjo el pasado 16 de junio.

¿De qué murió la actriz Daveigh Chase?

Información preliminar aseguró que la actriz falleció tras sufrir meningitis y una infección en la sangre, según el portal de entretenimiento TMZ que sostuvo conversación con el novio de la mujer. Así mismo, se supo que el hombre se encontraría recolectando fondos en la plataforma GoFundMe en donde pedía donaciones para la actriz.

"Daveigh fue diagnosticada con meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su condición se ha vuelto crítica y los doctores me han dicho que no le queda mucho tiempo", escribió Hernández en la página de recaudación.

Su muerte ya ha generado cientos de reacciones entre sus fanáticos en redes sociales, quienes aseguran que la mujer logró marcar un antes y un después en el cine de terror mundial por medio de su icónico personaje de Samara. Así mismo, varios de sus colegas lamentaron la noticia por medio de sentidos posts en donde exaltaron su trabajo.

Trabajos destacados de la actriz Daveigh Chase

La actriz, nacida en 1990 en Las Vegas, Estados Unidos, ingresó al mundo del cine cuando tan solo era una pequeña ya que inició su carrera al vocalizar al personaje de Lilo en la exitosa serie de Disney ‘Lilo & Stich’ y Chihiro Ogino en la versión americana de la producción ‘El viaje de Chihiro’.

Sin embargo, uno de los personajes que catapultaron su carrera al estrellato fue el de Samara, en ‘El Aro’, quien era una niña poseída que, al ser lanzada por su madre a un pozo, tomó venganza contra aquellos que observaban su cinta maldita y no compartían el contenido en menos de 7 días.

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¿Qué es la meningitis?

La meningitis es una infección e hinchazón que es conocida como la inflamación, del líquido y de las membranas, que rodean el cerebro y la médula espinal. Pese a que las infecciones virales son una de las causas más comunes, las bacterias, parásitos y hongos también lo son.