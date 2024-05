La noche en que Diomedes Díaz interrumpió bruscamente a Omar Geles en pleno concierto: video

En una cálida noche del 2005, la Plaza Alfonso López en Valledupar estuvo repleta de fanáticos ansiosos por escuchar a sus ídolos. Con la emoción de la multitud, Diomedes Díaz, el legendario 'Cacique de La Junta', les cantó a miles de seguidores.

Junto a él, estaba Omar Geles, un virtuoso compositor y acordeonero cuyo talento era reconocido en todo el mundo del vallenato. Esa noche, Diomedes decidió interpretar “No puedo vivir sin ti”, una de las canciones más queridas de Geles, escrita poco después de la salida de Diomedes de prisión en 2004. En un gesto de admiración y camaradería, el 'Cacique' invitó a Geles a unirse a él en el escenario para cantar juntos. El público estalló en aplausos cuando Omar Geles tomó el micrófono.

La noche en que Diomedes Díaz se disgustó con Omar Geles

Con una mezcla de emoción y gratitud, Geles comenzó a cantar su propia creación, entregándose por completo a la interpretación. Sin embargo, la pasión de Geles no pasó desapercibida y pronto, para sorpresa de muchos, Diomedes comenzó a mostrar signos de incomodidad. El ambiente festivo se tensó cuando el 'Cacique', visiblemente molesto, interrumpió a Geles:

"Toque el acordeón, toque el acordeón, ya está bueno", dijo Diomedes, intentando restablecer su dominio en la tarima.

Omar Geles, sorprendido y herido por la reprimenda pública, respondió con firmeza:

“Usted me mandó a cantar, no me calle ahora”. La tensión era palpable.

Diomedes replicó: “Acá el que tiene que cantar soy yo, ojo a la lengua vallenata que es jodida”. Con el micrófono en mano y la dignidad intacta, Geles decidió abandonar el escenario, dejando atrás a Diomedes y un público estupefacto.

En un video publicado en TikTok en 2023, Geles recordó aquel momento con claridad.

“Me bajé bravo de la tarima, me bajé bravo con él”, confesó, reflejando la mezcla de ira y tristeza que sintió al ser menospreciado por su ídolo.

¿Qué pasó finalmente entre Diomedes Díaz y Omar Geles?

La historia no terminó allí. Meses después, en un aeropuerto de Barranquilla, el destino los reunió nuevamente. Omar, al ver la multitud alrededor de Diomedes, intentó evitar un encuentro incómodo y se escabulló entre la gente. Pero Diomedes, con su aguda mirada, lo divisó y gritó: “Omar, ¿pa’ dónde vas?”. Resignado, Geles se acercó y lo abrazó. Diomedes, con su típica jovialidad, le dijo: “Usted no me pare bolas, esas son cosas del folclore, ni usted ni yo hicimos mal”.

Con una sonrisa, Geles recordó que su ídolo no era un hombre rencoroso. Ese abrazo en el aeropuerto selló una reconciliación tácita, dejando atrás cualquier resentimiento. Así, en medio de la grandeza y las imperfecciones del folclore vallenato, Omar Geles y Diomedes Díaz siguieron siendo dos titanes de la música, unidos por el respeto y la admiración mutua.