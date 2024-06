Población de Cartagena denuncia demoras en la atención y entrega de medicamentos del sistema de salud

La comunidad de la ciudad de Cartagena realizó una denuncia pública en la que reclamaron su derecho a la salud quejándose sobre la atención que reciben actualmente.

Cartagena se unió para hacer un llamado al gobierno respecto a la atención que se está prestando en las EPS.

Además, reclamaron que deben esperar mucho tiempo para recibir los medicamentos que les son recetados. Lo anterior es una de sus mayores preocupaciones debido a que el no poder tomar los medicamentos a tiempo tiene una grave repercusión en la salud.

ONG denuncia la demora de entrega de medicamentos a la población de Cartagena

La comunidad se encuentra preocupada debido a la larga espera que deben enfrentar para la entrega de sus medicamentos.

Se ha determinado, además, que las mujeres que tienen entre 51 a 61 años son las más afectadas al no contar con la medicación que requieren a tiempo.

Jorge García, director de la Fundación Retorno Vital se unió al llamado que quiere hacer la población de Cartagena: "Aquí es donde la sociedad civil organizada, queremos hacerle un llamado al gobierno nacional de hacer parte de esa construcción de lo que hoy llamamos un nuevo modelo de prestación de servicio de salud, no queremos que los usuarios sigan padeciendo dificultades, queremos garantía en la continuidad y oportunidad del acceso a la Salud”.

La Superintendencia de Salud respondió ante las denuncias

Las denuncias de la población fueron escuchadas y la Superintendencia de Salud respondió ante las quejas acerca de la demora en la atención de salud y la entrega de medicamentos.

Luis Carlos Leal, superintendente nacional de salud, habló sobre las quejas que se han presentado y que además fueron expuestas en un foro de la ANDI. Sobre esto dijo que la entidad está siendo muy rigurosa en la investigación que se está haciendo sobre el funcionamiento de las EPS.

Adicional a esto, fue muy claro en decir que "Si las EPS no funcionan, no sirven, si no están dando los resultados pues simplemente la Superintendencia toma la decisión y se cambia".