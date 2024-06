Inició la Cumbre de Paz en Ucrania que se llevará a cabo en Suiza, ¿lograrán llegar a algún acuerdo?

En medio de un importante despliegue de seguridad llegaron varias delegaciones y organizaciones internacionales a Suiza, la sede de la Cumbre de Paz que tendrá una duración de dos días por la paz de Ucrania.

El presidente Volodímir Zelenski abrió la jornada con un discurso: "Todo lo que se acuerde hoy en la cumbre será parte del proceso de establecimiento de la paz. Seremos testigos de cómo se hace historia".

El mundo se sensibiliza con Ucrania y busca la paz del país

La vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris no tardó en dejar claro cuál será la particiáción del país en el evento: "Estados Unidos proporcionará más de 1.500 millones de dólares para abordar las necesidades humanitarias y energéticas de Ucrania".

Las delegaciones de Rusia y China son algunas de las ausentes a la cita. Aunque Kiev calificó la participación como 'exitosa', varios líderes coinciden en la importancia de que Moscú, la otra parte del conflicto, se incorpore a la mesa para alcanzar un acuerdo de paz.

Hace unas horas, el presidente Vladimir Putin condicionó el cese de hostilidades a la salida de tropas ucranianas de cuatro regiones fronterizas y a que Ucrania abandone su intención de ingresar a la OTAN, ultimátum que fue desestimado por Zelenski.

Gustavo Petro no asistió a la Cumbre de Paz en Ucrania

El presidente tenía prevista una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante su estancia en Suiza. No obstante, Petro reiteró que su decisión de no asistir se basa en su creencia de que la conferencia alinearía más a los países hacia una postura belicista, en lugar de fomentar caminos hacia la paz. “Mientras se agota el tiempo de resolver la crisis climática que puede acabar con todo, aquí las naciones, el poder, se dedica a la guerra”, expresó.

Además, destacó su disposición a participar en eventos que realmente busquen soluciones pacíficas. “Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra”, añadió.

Petro también expresó su deseo de ver el fin de otros conflictos globales, mencionando específicamente la situación en Palestina. “Lo que quiere América Latina es la construcción de la paz lo más pronto posible, tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino, como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia”, señaló el presidente colombiano.

Desde Suecia, Petro confirmó su regreso inmediato a Colombia, reafirmando su compromiso con eventos futuros que busquen consolidar la paz mundial. “No estamos con la guerra, estamos con la paz. Así que no iré a Suiza, lo dirigimos inmediatamente a Colombia”, concluyó.

En respaldo a sus declaraciones, Petro publicó en X un mensaje donde reiteró su posición: “El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas. La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra. No nos inscribimos en bloques políticos para la guerra”.