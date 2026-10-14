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Don Omar volverá a Colombia en 2027: estas son las tres ciudades confirmadas

El cantante puertorriqueño incluirá al país en su recorrido latinoamericano con ‘The Last King World Tour’.

Don Omar confirmó conciertos en Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
07:07 p. m.
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El regreso de Don Omar a Colombia en 2027 comienza a tomar forma. El cantante puertorriqueño confirmó que Medellín, Bogotá y Cali harán parte de la próxima etapa de su gira mundial, ‘The Last King World Tour’, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales este miércoles 14 de octubre.

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¿Cuándo serán los conciertos de Don Omar en Colombia y cuándo saldrán las boletas?

Durante la transmisión, el intérprete de ‘Danza Kuduro’ adelantó que la próxima semana entregará más información sobre su recorrido por la región. No obstante, las fechas específicas de los conciertos en Colombia, los precios de las entradas y los canales oficiales de venta todavía deben ser confirmados.

En los anuncios que circulan sobre esta etapa de la gira también se ha mencionado noviembre de 2026 como un periodo para conocer información oficial sobre las presentaciones y la boletería.

Tampoco se han confirmado los escenarios. Entre los recintos que podrían generar expectativa están el estadio Atanasio Girardot, en Medellín; el estadio Pascual Guerrero, en Cali, y el estadio El Campín, en Bogotá.

¿Qué países visitará Don Omar con The Last King World Tour?

‘The Last King World Tour’ es una gira internacional que inició con una primera etapa de conciertos en 21 ciudades de Estados Unidos, con presentaciones programadas entre septiembre y noviembre de ese año. Posteriormente, el calendario oficial incorporó espectáculos en Canadá y Europa durante 2027.

La etapa latinoamericana anunciada para 2027 contempla a Colombia y otros países de la región. Durante la transmisión, el cantante también mencionó a Paraguay, Argentina, Chile y Ecuador.

La gira reúne canciones de una trayectoria de más de dos décadas en la música urbana. Entre los éxitos más reconocidos del artista están ‘Danza Kuduro’, ‘Dale Don Dale’ y ‘Salió el Sol’.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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