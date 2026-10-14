¡Sold Out! Fonseca confirma su concierto del 24 de octubre en El Campín

En medio de la polémica que ha inundado las redes en las últimas horas acerca del estado del campo de juego del estadio El Campín, el cantante bogotano Fonseca ha anunciado que su concierto para el próximo 24 de octubre en el estadio de la capital del país se encuentra totalmente agotado.

Sencia, el presidente de Dimayor y el director del IDRD se han pronunciado a través de comunicados y entrevistas a lo largo de la mañana del 14 de octubre para dar sus puntos de vista, explicar lo sucedido e informar los pasos a seguir para el estadio El Campín y los partidos del fútbol colombiano.

Fonseca confirma sold out para su concierto del 24 de octubre en El Campín

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de música pop confirmó que ya no había boletería disponible para su concierto. "La casa está llena. Nos vemos el sábado 24 de octubre en el estadio El Campín de mi Bogotá del alma", escribió Fonseca.

La noticia se da en medio de rumores sobre posible aplazamiento de los conciertos programados en lo que resta de 2026; incluso, el director del IDRD, Daniel García, informó que el primer concierto que podría verse afectado es el del 24 de octubre con el fin de revisar y hacerle un mantenimiento exhaustivo a la gramilla de El Campín.

A lo largo de la tarde del 14 de octubre se sostendrán reuniones entre las entidades correspondientes para empezar a tomar decisiones y se espera que al finalizar el día se tengan nuevas noticias sobre los pasos a seguir tanto para los conciertos como para el fútbol en Bogotá.

Éxitos de Fonseca a lo largo de su carrera

Fonseca llegará a Bogotá para cantar éxitos como 'Te mando flores', 'Arroyito', 'Hace tiempo' o 'Eres mi sueño', que han hecho cantar a Colombia durante años y se han convertido en himnos de la música colombiana.