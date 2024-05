Deportivo Cali ya tendría entrenador para el próximo semestre: ¿era el esperado?

El Deportivo Cali vuelve a estar bajo el foco de todos los medios de comunicación. En esta oportunidad, el equipo caleño ya habría tomado una decisión para el entrenador que se hará cargo del equipo en el segundo semestre del fútbol colombiano, el cual tendrá como objetivo sacar de la crisis deportiva al cuadro ‘Azucarero’.

Desde hace varias semanas, varios nombres de entrenadores eran vinculados con la dirigencia del Deportivo Cali, quienes, tras tener semanas de reuniones y negociaciones, ya habrían cerrado el acuerdo con el nuevo timonel del equipo caleño, el cual tiene un amplio recorrido en el fútbol nacional e internacional.

Según pudo conocer el Supercombo de RCN Cali, la junta directiva del Deportivo Cali eligió a Hernán Torres como su nuevo entrenador para las próximas temporadas, pues todo parece indicar que el tolimense dejaría en los próximos meses a Emelec y firmaría un contrato de un año y medio con la escuadra caleña.

Además, se conoció que Hernán Torres llegaría a la ‘Sucursal del Cielo’ en el mes de junio, esto teniendo en cuenta que su contrato con Emelec finaliza los primeros días de sexto mes del año, pues así también lo ha dado a conocer la prensa de Ecuador.

Vale mencionar que el nombre de Hernán Torres era uno de los más fuertes que estaba dentro de la directiva del Deportivo Cali, quienes también tuvieron contacto con Jorge Luis Pinto. Sin embargo, la indecisión de los dueños del equipo ‘Azucarero’ hicieron que el santandereano no pudiera tener su segundo ciclo en el verdiblanco.

En conversaciones con Zona Libre de Humo, medio de la ciudad de Cali, Jorge Luis Pinto dejó claro que tenía todo listo para volver al Deportivo Cali, pero una indecisión de la dirigencia del club hizo que su contratación no se diera, a pesar de ya haber logrado un salario y dar a conocer su proyecto deportivo.

“Tuve una reunión con el presidente Guido y el Dr. Quintero, hablamos de fútbol, del pasado, del presente y del futuro para dirigir. Creía que era indecente hacerlo por ‘El Cocho’. Hablamos de todo, de jugadores, de una rebaja, fue una conversa muy amplia y amigable, cuadramos todo”, inició Jorge Luis Pinto.

Además, agregó “Como no me llamaban, le puse un mensaje al Dr. Guido Jaramillo y luego recibí un mensaje que ya no iba”, afirmó Jorge Luis Pinto”.