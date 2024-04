Shakira la mandó un contundente mensaje a Gerard Piqué: "Es una suerte no tener marido"

El pasado 22 de marzo, Shakira lanzó 'Las mujeres ya no lloran', su duodécimo álbum de estudio. La artista barranquillera conmocionó a la industria musical con esta entrega, su primera en siete años. Después de su sorpresiva presentación en Coachella, 'Shaki' anunció su gira mundial y se llevó una auténtica ovación en el festival californiano.

El nuevo álbum de Shakira ha tenido una fenomenal acogida a nivel mundial y sus nuevas canciones, tales como 'Puntería' (junto a Cardi B) y '(Entre paréntesis)' (junto a Grupo Frontera), se han posicionado en los primeros puestos de lo listados más relevantes. Pues bien, la cantante atlanticense habló del extenuante proceso que llevó a cabo para publicar esta recopilación.

"Nadie planea enfrentar tantas dificultades y las complejas experiencias que he tenido que pasar. Es la primera vez que tengo que lidiar con tantas cosas como madre soltera, la música ha sido un 'pegante' esencial en los momentos más desafiantes", empezó diciendo la tres veces ganadora en los Premios Grammy, en una conversación con 'Aló'.

"He estado grabando un video, haciendo fotos, preparando otro video, el lanzamiento de mi álbum, así que me voy a dormir todos los días alrededor de las 9:00 a.m. del día siguiente. Ha sido intenso, estoy haciendo malabares con todo y es la primera vez que tengo que lidiar con tanto como madre soltera, así que es un reto, pero son geniales, mis hijos son un gran apoyo", agregó.

Shakira le 'lanzó un dardo' a Gerard Piqué

La artista nacida en 'La Arenosa', de 47 años, dio detalles de todos los desafíos que tuvo que afrontar para lanzar 'Las mujeres ya no lloran'. Shakira tuvo que asumir sus responsabilidades laborales y, al mismo tiempo, atender a las necesidades de Milan y Sasha, sus hijos.

"Era como una relación de amor y odio, porque cada vez que tenía que ir a trabajar sentía que estaba dejando a mi familia desatendida, hubo momentos en que realmente no lo disfruté, pero ahora es diferente. Por un lado, es más difícil porque ahora estoy a cargo de estos dos niños, dos bebés que dependen de mí por ser una madre soltera, y no tengo un marido en casa para ayudar con cualquier cosa", dijo la colombiana.

"Pero, en cierto modo, es una suerte no tener un marido porque, no sé por qué, me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, de hacer música. Es una necesidad compulsiva, que no sentía antes", sentenció.

El papel que juega la música en la vida de Shakira

"Intento sublimar muchos deseos y elaborar mis propias frustraciones: mi ira, mi desilusión y transformarlos en algo productivo, en creatividad, en resistencia y fuerza. Es un proceso, pero la música ha jugado un papel muy terapéutico. Cuando compongo música, es como ir al psiquiatra, solo que más barato", concluyó.