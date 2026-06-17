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¡El himno de Colombia volvió a sonar en un Mundial! Así cantaron miles de hinchas en el estadio Azteca

Miles de colombianos hicieron vibrar el estadio Azteca al cantar el himno nacional en el esperado regreso de la Tricolor al Mundial 2026.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
08:56 p. m.
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La espera terminó. La Selección Colombia volvió a disputar un partido de Copa del Mundo y el ambiente en el estadio Azteca estuvo a la altura de una cita histórica.

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Antes del debut frente a Uzbekistán en el Mundial 2026, miles de aficionados colombianos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada al entonar el himno nacional en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del planeta.

Desde varias horas antes del compromiso, las tribunas comenzaron a teñirse de amarillo, azul y rojo. La presencia de seguidores colombianos fue tan numerosa que gran parte de los más de 80.000 asistentes que llegaron al estadio se unieron al apoyo de la Tricolor, creando una atmósfera difícil de describir.

Un momento que puso la piel de gallina

La emoción alcanzó su punto más alto cuando sonaron las primeras notas del himno de Colombia. De inmediato, miles de voces se unieron en un solo coro que retumbó en cada rincón del estadio Azteca.

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Las imágenes y videos compartidos en redes sociales reflejaron la magnitud del momento. Muchos aficionados no pudieron contener las lágrimas al ver nuevamente a la selección en una Copa del Mundo después de varios años de ausencia.

El himno colombiano es considerado por muchos como uno de los más emotivos y reconocidos del mundo, y en esta ocasión volvió a convertirse en símbolo de unidad para los seguidores que viajaron desde diferentes ciudades y países para acompañar al equipo.

Colombia inicia su camino en el Mundial 2026

Más allá del resultado, la previa del encuentro ya dejó una postal inolvidable para los aficionados. El respaldo masivo de la hinchada confirmó una vez más la pasión que despierta la Selección Colombia dentro y fuera del país.

Con el balón listo para rodar en el estadio Azteca, los dirigidos por Néstor Lorenzo comenzaron su participación en el Mundial 2026 con el sueño de avanzar a las fases definitivas y darle una nueva alegría al país.

El compromiso puede seguirse a través de la señal del Canal RCN, la aplicación oficial del canal, TikTok y el canal de YouTube de Deportes RCN desde las 9:00 p.m.

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