Karol G revela el curioso primer trabajo que tuvo antes de ser cantante; no le gustó para nada

Para nadie es un secreto que Karol G se ha consagrado como una de las artistas más relevantes de Colombia a nivel mundial en la industria de la música. Para la paisa, el 2023 fue un año de mucho éxito en el que además de arrasar con sus giras, también logró quedarse con varios galardones.

No obstante, para conseguir dicho éxito en su carrera, Karol G también tuvo que pasar por otras labores que aunque no le gustaron de a mucho, le sirvieron para tener un sustento económico.

Para darle contexto a la situación, en las últimas horas se conoció una entrevista de la cantante que revivieron sus fanáticos. Allí, la colombiana reveló cuál fue el peor trabajo que hizo, no por malo, sino porque ella no estaba acostumbrada. Además, era bastante joven y desde siempre se destacó por mostrar sus ganas de trabajar y no quedarse quieta.

Le puede interesar: Aproveche: Esta es la semana de 2024 que solo tendrá dos días de trabajo

Este fue el primer trabajo de Karol G

En esta charla, Karol G contó que trabajo en ‘El Hueco’ de Medellín, uno de los lugares más populares de la ciudad para comprar todo lo que necesita, desde artículos para el hogar como artículos personales.

“Yo trabaje en ‘El Hueco’, es un lugar donde venden todo super barato, parece un minimercado donde hay ropa, maquillaje, accesorios, todo, parece un mercado”, se escucha en el video.

Además de contar su experiencia, la paisa también aclaró que las razones por las que no le gustó este empleo fueron que tenía que estar de pie todo el día y recibía malas respuestas de las personas, le pareció el peor porque no es fácil la atención al cliente y reconoce que no todos pueden desenvolverse bien en este trabajo.

No obstante, Karol G no ocultó su agradecimiento por haber tenido este trabajo, ya que le abrió la mente a tener más proyectos y edificarlos como lo hace hoy en día.

Reviva la entrevista aquí:

Karol G tiene en la mira el 2024

Después del exitoso 'Mañana será bonito Fest' que se realizó hace un mes en Medellín, Karol G ofrecerá un par de conciertos en Bogotá. Serán el 5 y el 6 de abril en el estadio El Campín.

Además de pasarse por la capital de la república, la colombiana también tendrá su gira en Europa a mitad de año.