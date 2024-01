Actor de 'Rigo' resultó herido tras intervenir en un intento de robo

El actor colombiano Emmanuel Restrepo, conocido por su papel de ‘Carmelo’ en la serie ‘Rigo’ y de ‘Camilo Granados’ en ‘La Primera Vez’, ha cautivado a la audiencia por su talento histriónico y por su humildad con sus fanáticos.

La lesión de Emmanuel Restrepo

Recientemente, el artista sufrió heridas a causa de un hecho de inseguridad ocurrido el 9 de enero en Bogotá. El artista contó lo ocurrido en sus redes sociales y ha generado conmoción en sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Restrepo compartió detalles sobre el robo que presenció en un supermercado. Pese a que no pasó a mayores y que no hubo ataques violentos, el artista terminó lesionado cuando intentó evitar el hurto, según relató en su testimonio.

En una publicación en redes sociales, el actor mostró una imagen de la lesión que le quedó tras el incidente. "Dos señoras entraron a robar al D1. Las trabajadoras de la tienda, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas ¿Adivinen quién terminó metido?", escribió.

El actor reflexionó sobre su reacción ante estas situaciones y se mostró consciente de los peligros que pueden suponer. Afortunadamente, en esta ocasión, no hubo mayores consecuencias.

“Que alguien me explique por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad. ¿Ahora qué me pongo en ese turupe?”, agregó.

La trayectoria artística de Emmanuel Restrepo

Emmanuel Restrepo, nacido el 16 de noviembre de 1992 en Medellín, ha mostrado interés por el arte y la cultura desde temprana edad. Participó en talleres de teatro y música en su escuela, y a los 16 años se trasladó a Bogotá para seguir su pasión por la actuación.

Con el paso del tiempo, Restrepo amplió su experiencia y participó en producciones como El Capo, Enfermeras, Yo soy Frankie y Mujeres al límite. Además de su carrera como actor, es maestro de Arte Dramático y cuenta con más de 15 años de experiencia como productor e improvisador. También es fundador de la Compañía Nacional de las Artes y ha sido docente en la Escuela para formación actoral DECA Teatro, en Bogotá.