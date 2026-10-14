Epa Colombia mandó mensaje desde la cárcel de Ibagué y así reaccionó su abogada

Hay novedades sobre 'Epa Colombia', quien sigue cumpliendo con su condena de más de cinco años de prisión en la cárcel de La Picaleña en Ibagué. La empresaria y creadora de contenido envió un mensaje en donde aumentó la expectativa sobre su posible salida del centro penitenciario.

Daniedy Barrera Rojas, se encontró en el penal con el periodista Rafael Poveda, quien manifestó que se encontraba en Ibagué para adelantar algunas entrevistas para su pódcast 'Más allá del silencio'. Con esto, el mensaje fue compartido por el comunicador en sus redes sociales.

Barrera Rojas y Poveda compartieron en una entrevista reciente para este programa, mientras la influencer se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Ahora, con el paso de los meses, ambos comparten a la misma abogada, la penalista Wendy Herrera.

¿Qué le dijo 'Epa Colombia' a Rafael Poveda?

De acuerdo a lo mencionado por Poveda, hablaron nuevamente sobre las novedades del proceso penal que atraviesa 'Epa Colombia', luego del reciente acuerdo alcanzado con Transmilenio para compensar por los daños causados a la estación Molinos en el año 2019.

Allí le comentó que próximamente elevarán una solicitud frente a un juez de ejecución de penas para solicitar formalmente la obtención del beneficio de la prisión domiciliaria, pues busca compartir en cada nuevamente con su hija, quien ya tiene más de 2 años y medio.

Cabe recordar que Barrera Rojas ya ha solicitado este beneficio en el pasado y le ha sido negado, pero ahora estaría sujeta al artículo 38B del Código Penal, el cual establece que podría seguir con el cumplimiento de la pena de prisión en el lugar de residencia tras superar más del 50% de su condena.

Así reaccionó la abogada de Epa Colombia

Tras el encuentro de 'Epa Colombia' y Rafael Poveda en Ibagué, la abogado de ambos, Wendy Herrera, reaccionó a través de sus redes sociales en donde volvió a manifestar que conseguirá la libertad de la empresaria.

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