Abogada de Epa Colombia celebró tras acuerdo con Transmilenio: esto dijo

La abogada Wendy Herrera, quien defiende a Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, celebró la decisión judicial que avaló el acuerdo conciliatorio alcanzado con TransMilenio por los daños ocasionados en una estación en 2019.

A través de un mensaje publicado tras la decisión, la jurista expresó su satisfacción por el resultado de la audiencia y destacó el avance dentro del proceso judicial de su representada. “Vamos avanzando”, manifestó, acompañando su mensaje con referencias a su fe y a la posibilidad de que Daneidy Barrera pueda recuperar su libertad.

¿Qué dijo la abogada de Epa Colombia tras la conciliación?

En su mensaje, la abogada aseguró que se había alcanzado un resultado favorable para el proceso y escribió: “Lo logramos Dios mío gracias”. También afirmó que su propósito dentro de su labor como defensora es acompañar a personas privadas de la libertad y sostuvo que trabaja en casos de internos de diferentes cárceles del país.

La reacción se produjo luego de que el despacho judicial diera su aval al acuerdo entre Barrera y Transmilenio. La conciliación establece una reparación integral valorada en $467 millones, que incluye un componente económico y medidas de carácter pedagógico y social.

De acuerdo con la información entregada por Transmilenio, Barrera ya realizó pagos por $100 millones y se comprometió a desarrollar 50 videos durante dos años, una vez termine de cumplir su pena privativa de la libertad. Los contenidos estarán dirigidos a promover el pago del pasaje, el cuidado del sistema, la cultura ciudadana y alternativas como las recargas virtuales para evitar el ingreso irregular.

¿Qué implica el acuerdo de Epa Colombia con Transmilenio?

El acuerdo busca que la reparación por los daños ocasionados en la estación Molinos tenga, además del componente económico, un alcance pedagógico. La empresaria cuenta con millones de seguidores en redes sociales y utilizará esos canales para difundir mensajes relacionados con el comportamiento de los usuarios y la protección de los bienes públicos.

Durante la audiencia, Barrera explicó que los contenidos tendrán como objetivo generar conciencia entre los usuarios de Transmilenio. Según lo expuesto en el proceso, se contemplan publicaciones en su perfil y contenidos mediante historias en redes sociales.

La reparación también contempla su participación en un evento convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Transmilenio, en el que ofrecerá excusas públicas a la ciudadanía. Estas actividades deberán desarrollarse dentro de las condiciones judiciales aplicables al cumplimiento de su condena.

El gerente general de Transmilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, calificó el acuerdo como una medida de justicia restaurativa y señaló que busca combinar la reparación del patrimonio público con acciones de pedagogía, corresponsabilidad y apropiación del sistema de transporte.