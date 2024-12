Este fue el pronunciamiento de Epa Colombia tras la petición de Coljuegos de cerrar sus redes sociales

Coljuegos tiene bajo la lupa a tres influencers por, presuntamente, hacer contenido que publicita juegos de suerte y azar de plataformas que son ilegales y, además, no están autorizadas en Colombia. Se trata de Epa Colombia, Yeferson Cossio y La Liendra.

Incluso, a través de una carta, Coljuegos le envió una petición formal a la empresa Meta y al Centro Cibernético Policial para que cierren las redes sociales de esos creadores de contenido digital. "Es menester reiterar la importancia de adelantar este tipo de controles a la operación ilegal de los juegos de suerte y azar operados por internet, dada la evasión en el pago de derechos de explotación", referenciaron.

"Motivo por el cual solicitamos que se realice el correspondiente análisis y se adelanten las gestiones que se consideren pertinentes para el bloqueo y acceso a los perfiles de redes sociales ya mencionados, de conformidad con las normas legales establecidas", agregaron.

En consecuencia, en medio de esa situación, Epa Colombia se pronunció y pidió que no comparen su conducta con la de Yeferson Cossio y La Liendra. Además, explicó cuál habría sido el error que cometió y afirmó que lo hizo sin intención.

La reacción de Epa Colombia tras la petición de Coljuegos

"Veo que salió que va a cerrar mi cuenta de Instagram Coljuegos y voy a explicar por qué no deben compararme con La Liendra ni con Yeferson Cossio. Ellos hacen apuestas, rifas, sorteos y yo no hago ese tipo de publicidades, sino que solo vendo queratinas", afirmó en una historia de Instagram Daneydy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia.

Adicionalmente, explicó que la inconsistencia que habría cometido fue que en el 2023 regaló un carro entre sus clientes, pero que no le pagó a Coljuegos el 20% del valor de ese vehículo, que aproximadamente se trataba de dieciséis millones de pesos ($16.000.000).

"Entonces me dijeron 'venga, usted por qué hizo una rifa y no avisó'. No sabía que me tocaba pagar el 20% porque para ellos eso es una rifa y yo acepté, dije que sí y que estaba dispuesta a hacer ese pago", añadió.

"Pero entonces Coljuegos debería decirle a Sorteos porque ellos son los que permiten que uno haga esto. Yo no pagué el año pasado porque la aplicación me dijo que no tenía que hacerlo", concluyó.

En ese sentido, le solicitó a Coljuegos que analice su caso de manera individual y que no la compare con los otros dos influencers porque, según su punto de vista, su práctica fue diferente a la de ellos.

Epa Colombia manifestó que está dispuesta a pagar la multa de Coljuegos

En medio de sus declaraciones, Epa Colombia reconoció que Coljuegos le indicó que tenía que pagar una alta suma de dinero por la omisión del 20% del valor del vehículo que le entregó a uno de sus clientes. Sin embargo, afirmó que saldaría ese valor, pero pidió un plazo de tiempo considerable.

"Me dicen que me multan por una suma extraordinaria y yo estoy dispuesta a pagarla si me dan tiempo", aseguró.