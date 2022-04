Escandalosa polémica: esposa de Will Smith confesó que se casó a la fuerza

Tras el escándalo que generó el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los premios Óscar, han revivido viejas confesiones de la pareja que siguen dando de qué hablar en la opinión pública. Esta vez, se trata de unas impactantes declaraciones de la esposa del actor, donde asegura que se casó forzada.

Las declaraciones de Jada Pinkett fueron reveladas en el programa de la familia Smith ‘Red Table Talk’, en 2018, donde salieron a la luz pública momentos turbulentos de la vida de la pareja. Esta espinosa confesión sobre su matrimonio fue hecha frente a Will: “Me forzaron y fue horrible”.

La esposa del actor de Hollywood reveló que el matrimonio fue presionado por su madre, quien habría forzado la unión entre Will y Jada debido a que ella estaba embarazada de su primer hijo, Jaden.

La mujer contó que en ese momento de su vida “era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”.

Aseguró que estaba devastada por la decisión que tomaron contra su voluntad, tan así era su inconformidad que lloró mientras caminaba por el pasillo hacia el altar.

En el programa el actor confesó que él sí deseaba casarse con Jada y que disfrutó cada momento de su experiencia:

Desde que tenía cinco años me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia.