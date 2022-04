Jada Pinkett estaría de acuerdo en que Will Smith "reaccionó de forma exagerada" en los Óscar

La edición numero 94 de los Premios Óscar estuvo marcada por el golpe que propinó el actor Will Smith al humorista Chris Rock, luego de que este hiciera un comentario sobre la alopecia que sufre la mujer de Smith, Jada Pinkett.

En entrevista Us Weekly, una persona cercana a la familia Smith, afirmó que la pareja está de acuerdo con que “él (Will Smith) reaccionó de forma exagerada” y por el calor del momento. El incidente se produjo tres meses después de que Pinkett contara a través de sus redes sociales que estaba perdiendo su cabello, debido una enfermedad que padece. “Es difícil para mí ocultarlo, así que pensé en compartirlo para que no hicieran preguntas”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram.

Según la fuente consultada por la revista Us Weekly, Jada Pinkett "no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo", añadió que “es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Pero ella estará a su lado". La fuente señaló también que la pareja se mantiene unida en las buenas y en las malas, y aseguró que "han pasado por muchas cosas juntos y esta es solo otra batalla para ellos".

