¿Quién es la reconocida periodista y presentadora que confirmó que tiene cáncer de piel?

Una reconocida periodista y presentadora venezolana confirmó a través de sus redes sociales que se realizó una biopsia y que, tras analizar los resultados, su dermatóloga le comunicó que padecía cáncer de piel.

Se trata de María Alejandra Requena, que presenta las noticias en Canela News, en Estados Unidos, y es esposa del icónico actor Luciano D'Alessandro.

La periodista reveló que las lesiones que tenía en su piel parecían inofensivas, pero que por fortuna no las dejó pasar por alto, se sometió a los exámenes correspondientes e inició a tiempo el tratamiento para evitar complicaciones.

Así fue como la periodista María Alejandra Requena confirmó que le descubrieron cáncer de piel

"Les quiero contar que me tuvieron que quitar otra lesión cancerígena en la cara, es la segunda debido a que las otras habían sido pre cancerígenas. Entonces es muy importante que se cuiden y que estén atentos a cualquier cosa que cambie", afirmó la periodista en un video.

"Les voy a mostrar lo pequeñito e inofensivo que parecía lo que tenía en la cara. De hecho, mi dermatóloga me vio, me dijo que no parecía, pero decidió que íbamos a hacer una biopsia por si acaso y gracias a Dios fue así", agregó.

En medio de su explicación, la periodista venezolana María Alejandra Requena enfatizó que la lesión ya fue tratada, que le pusieron puntos en esa parte del rostro y que, por fortuna, ya toda esa área esta limpia.

Además, puntualizó que, al igual que las demás personas, ella también le ha tenido miedo a la palabra "cáncer" a lo largo de toda su vida, pero que se dio cuenta de que con un tratamiento a tiempo y oportuno hay más posibilidades de estar bien y curarse.

¿Cuáles habrían sido los causantes del cáncer de piel? Esto dijo la periodista María Alejandra Requena

En el mensaje que acompañó el video, la periodista y presentadora explicó que cuando era adolescente se exponía al sol sin protector solar y que, a pesar de que luego empezó a protegerse, esas acciones del pasado 'le pasaron factura'.

"Aunque desde hace años me cuido con protector solar a diario si voy a estar expuesta al sol, lamentablemente las lesiones de cáncer de piel pueden salir años después como en mi caso", precisó.

De igual manera, en el video afirmó que el cáncer de piel muchas veces es subestimado, pero que si no se trata a tiempo puede propagarse.