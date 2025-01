Esta es la actriz colombiana que tuvo que dejar su casa en Los Ángeles por los incendios

Desde el 7 de enero, en Los Ángeles se han registrado graves incendios y, según los datos reportados por las autoridades, se han quemado aproximadamente 16.000 hectáreas en las zonas de Eaton y Palisades. Además, han fallecido al menos 24 personas.

Y es que, a pesar del esfuerzo de las entidades pertinentes por controlar la situación, el panorama continúa siendo complicado y una reconocida actriz colombiana tuvo que dejar su vivienda en Los Ángeles para proteger su salud. ¿De quién se trata?

Marcela Carvajal, actriz de 'Hasta que la plata nos separe', abandonó su casa en Los Ángeles por los incendios

En medio de las constantes evacuaciones que los habitantes de Los Ángeles han tenido que realizar durante los últimos días para evitar que las llamas los alcancen, Marcela Carvajal, la actriz que vive en Los Ángeles, muy cerca de Palisades, habló con Red+Noticias y explicó cómo le ha tocado afrontar la coyuntura.

RELACIONADO Este fue el sentido mensaje que escribió la nieta de la reconocida actriz de Hollywood que falleció en Los Ángeles

Asimismo, durante su testimonio, informó cómo se encuentra la situación actual y cuál es el estado de los entornos en los que se han logrado apagar las llamas.

"Estoy en el límite de Santa Mónica, siendo vecina a Palisades y, por ende, mi zona está afectada", detalló.

De igual manera, Marcela Carvajal aclaró que su casa no se ha quemado, pero que el aire está contaminado por las cenizas de las llamas y que cada vez es más difícil respirar y sobrellevar el día a día.

"El agua se vuelve no potable y se va la luz. Tengo un gatico y también me lo llevé porque los vientos no se calman", dijo en el diálogo con Red+Noticias.

Marcela Carvajal ya se había pronunciado en redes sociales sobre los incendios en Los Ángeles

La recordada actriz protagónica en 'Hasta que la plata nos separe', reveló hace cinco días que se encontraba visitando el monte Fuji, uno de sus destinos más soñados, pero que, justo en ese momento, se enteró de la complicada situación de Los Ángeles.

"De los días más contrastantes de este año. Mientras veía uno de los paisajes más hermosos que he visto en mi vida, mientras todo iba a la contemplación y la calma, del otro lado del planeta se estaba quemando 'mi casa'", escribió.

"Mi familia y mi casa están a salvo por ahora, pero ya sabemos que todo puede cambiar en un segundo", concluyó.

Adicionalmente, reflexionó acerca de que no le parecía un buen presagio para el 2025 que mientras que en un lado del planeta se vivía una calma rotunda, en el otro se estuviera presentando una grave destrucción.