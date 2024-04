Este es el nuevo cambio de look de Maluma que se ha vuelto viral

Maluma es un cantante colombiano del género urbano que es reconocido por su música y por siempre saber llamar la atención de sus fanáticos, su belleza sin duda, es atractiva para todos aquellos que lo siguen. Esta oportunidad no fue la excepción, el colombiano lució su nuevo cabello que cautivó a todos sus fans de inmediato.

El artista colombiano se hizo tendencia hace poco por el nacimiento de su primera hija a quien llamó ‘Paris’. Maluma celebró este logro en su vida al lado de sus seguidores con quien compartió las primeras fotos de la bebé y un poco de su experiencia como padre. Lo anterior ha dejado sin aliento a sus fans que admiran el nuevo rol del cantante.

Maluma se vuelve viral con su nuevo cambio de look

Hace algunas horas el cantante colombiano compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde reveló que luce un nuevo peinado. Lo anterior hizo enloquecer a sus fieles seguidores ya que no esperaban verlo luciendo su cabello de esta forma, sin embargo, logró cautivar a sus fans quienes de inmediato lo volvieron tendencia.

Anteriormente se le había visto con el cabello un poco largo, a la altura de sus hombros y lo llevaba de forma natural sin ningún peinado en específico. Este look lo tuvo por varios meses y se creyó que se mantendría así por un largo tiempo, sin embargo, hoy 10 de abril, sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo peinado.

Maluma marca una nueva tendencia en la moda: Las trenzas

Si bien antes se le había visto lucir trenzas que eran hechas por personas especializadas en el tema, luego cambió a un look más descomplicado mostrando un cabello natural y un poco rebelde. Sin embargo, hoy decidió marcar una nueva tendencia en la moda y es el regreso al uso de sus trenzas, esta vez con un peinado mucho más elaborado y que además lleva el cabello recogido.

No son solamente trenzas, su cabello tiene una forma específica y a través de las trenzas se forman figuras que están previamente pensadas, lo cual deja ver que detrás de esto hay un gran trabajo. El nuevo look de Maluma no tardó mucho en hacerse viral, ya es tendencia en todas las redes sociales y no sería raro ver que más artistas se unan a él usando un peinado parecido.