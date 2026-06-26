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¿Mhoni Vidente predijo el terremoto en Venezuela? Esto había dicho

Los internautas han recordado una predicción que la astróloga realizó en el inicio del 2026.

Foto: captura de pantalla del video y AFP.

Noticias RCN

junio 26 de 2026
03:51 p. m.
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El pasado 24 de junio de 2026, sobre las 5:04 de la tarde, hubo un fuerte doble sismo en Venezuela.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer movimiento telúrico fue de 7.5 de magnitud y, tan solo unos segundos después, se registró otro de 7.0.

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Los epicentros de estos sismos fueron en el estado de Yaracuy, cerca de la costa norte del país, y, desafortunadamente, según las autoridades, se han localizado más de 900 cuerpos sin vida.

Antes de este fenómeno natural, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México, había realizado una fuerte predicción sobre los sismos y, por lo tanto, varios internautas la han recordado en los últimos días.

¿Qué fue lo que dijo exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto había dicho Mhoni Vidente antes del doble sismo en Venezuela

En los primeros meses de este 2026, Mhoni Vidente advirtió que sería un año de sismos y fuertes temperaturas.

"Este es el año del sismo y del calor. El sol estará completamente acercándose más que nunca a la tierra. Va a ser un año completamente sísmico en todas las formas y esos sismos van a detonar completamente el cambio del eje de la tierra", aseguró Mhoni Vidente.

"Lo que va a pasar en el 2026 va a trascender en la humanidad durante 100 años. Va a ser un año en el que todo va a cambiar completamente", añadió la astróloga.

Escuche sus declaraciones exactas y completas en el siguiente video:

Estas son las líneas habilitadas en Colombia para ayudar a buscar personas desaparecidas en Venezuela

Tras el doble sismo en Venezuela, la Cruz Roja los siguientes números para ayudar en las labores de búsqueda:

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