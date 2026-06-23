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Esto pasaría en Colombia con Abelardo de la Espriella como presidente electo, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente analizó qué podría ocurrir a nivel económico y de seguridad. ¿Qué fue lo que reveló?

Foto: @mhoni1 en Instagram y AFP.

Noticias RCN

junio 23 de 2026
05:19 p. m.
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Luego de que se cerraron las urnas en Colombia en la tarde del domingo 21 de junio de 2026, inició a realizarse el preconteo y se conoció que Abelardo de la Espriella obtuvo la mayoría de votos.

Aunque la distancia fue la más corta de la historia, el abogado logró el 49,66 % e Iván Cepeda el 48,70 %.

Así reaccionó Mhoni Vidente tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, según el preconteo
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En consecuencia, por ahora, antes de que el CNE se pronuncie sobre la conclusión de los escrutinios, Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente que se posesionará el próximo 7 de agosto de 2026.

Unas semanas antes de las elecciones, Mhoni Vidente analizó el panorama y aseguró que el abogado, con una distancia muy mínima, sería el ganador en la segunda vuelta.

Además, tras los resultados del preconteo, volvió a leer sus cartas y aseguró cuál podría ser el futuro de Colombia con el nuevo gobierno.

Esto pasaría en Colombia tras la victoria de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México auguró un buen futuro para Abelardo de la Espriella y el país.

"Ya es elegido completamente el presidente Abelardo y no habrá manera humana o política de poderlo quitar. El día 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro le va a dar la mano y lo deja como sucesor", dijo Mhoni Vidente.

"En Colombia, con la carta del emperador y la estrella, me muestra que viene prosperidad. La bolsa y el dólar estarán completamente mágicos en el país, dándole la seguridad a ese gobierno y al presidente Abelardo para hacer inversiones grandes", añadió.

¿Qué pasará a nivel de seguridad en Colombia? Esto predijo Mhoni Vidente

De acuerdo con la interpretación de Mhoni Vidente, Colombia no solo mejoraría a nivel de negociaciones, sino que también de seguridad.

Esto ocurriría en Colombia tras la elección del nuevo presidente, según Ayda Valencia, la reconocida vidente
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"Con Marcos Rubio y Donald Trump dándole la mano y el abrazo al presidente Abelardo, va a empezar una etapa diferente en Colombia. Habrá mejores negociaciones, control total de la seguridad y, sobre todo, se gobernará para todos", señaló Mhoni Vidente.

"Empieza una nueva era, un nuevo comienzo y hay que darle la seguridad y la ayuda al nuevo regente de Abelardo, además de tener la confianza en la Virgen de Guadalupe y los arcángeles", concluyó.

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