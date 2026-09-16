Feid confirmó fecha de lanzamiento para 'El Club de las 19 Flores'

Salomón Villada, más conocido como Feid, anunció la nueva fecha de lanzamiento de su álbum 'El Club de las 19 Flores'; su nuevo disco estaba programado para salir al público el pasado 19 de agosto, fecha de su cumpleaños, y además haría un concierto en Medellín unos días después para presentarlo ante sus fanáticos, pero tuvo que ser reprogramado por la tragedia del 10 de agosto.

A través de sus redes sociales y con diferentes videos e imágenes, el artista confirmó que el esperado álbum saldrá a la luz el jueves 17 de septiembre. El nuevo trabajo de Feid hace parte de un gran proyecto conceptual llamado 'El Green Print', que se conformará de cuatro álbumes, y del cual ya salió su primera parte titulada 'Feid vs Ferxxo' el pasado 20 de marzo de 2026.

'El Green Print': La Saga

El fin de semana del 13 de septiembre fue una importante fecha para el artista 'paisa' ya que lanzó en exclusiva para fanáticos de Estados Unidos el cortometraje cinematográfico 'El Green Print', que se proyectó en diferentes salas de cine del país y en el cual los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer un poco más de la transformación musical de Feid, el nuevo video de una de sus últimas canciones y lo que el 'Ferxxo' tiene preparado para sus próximos álbumes.

Con este último proyecto, Feid sigue siendo uno de los artistas que más innova visual y musicalmente para brindarle a sus seguidores una experiencia que va más allá de una canción o un álbum y buscará seguir en el top de los cantantes más escuchados en Colombia.

Concierto en Medellín el 25 de septiembre

Días antes de comunicar la proyección de su nuevo proyecto audiovisual, Feid anunció que la nueva fecha para su concierto en Medellín será el próximo 25 de septiembre en La Macarena, bajo un formato diferente, con artistas invitados y en el que interpretará las canciones de su nuevo trabajo discográfico.