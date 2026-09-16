CANAL RCN
Tendencias

Feid confirmó fecha de lanzamiento para 'El Club de las 19 Flores'

El lanzamiento estaba programado para el 19 de agosto pero tuvo que ser reprogramado por los eventos sucedidos en el país.

Feid anuncia nueva fecha para lanzamiento de su álbum
Foto: Feid

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
06:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Salomón Villada, más conocido como Feid, anunció la nueva fecha de lanzamiento de su álbum 'El Club de las 19 Flores'; su nuevo disco estaba programado para salir al público el pasado 19 de agosto, fecha de su cumpleaños, y además haría un concierto en Medellín unos días después para presentarlo ante sus fanáticos, pero tuvo que ser reprogramado por la tragedia del 10 de agosto.

Confirmado: saldrá nueva canción de Yeison Jiménez
RELACIONADO

Confirmado: saldrá nueva canción de Yeison Jiménez

A través de sus redes sociales y con diferentes videos e imágenes, el artista confirmó que el esperado álbum saldrá a la luz el jueves 17 de septiembre. El nuevo trabajo de Feid hace parte de un gran proyecto conceptual llamado 'El Green Print', que se conformará de cuatro álbumes, y del cual ya salió su primera parte titulada 'Feid vs Ferxxo' el pasado 20 de marzo de 2026.

'El Green Print': La Saga

El fin de semana del 13 de septiembre fue una importante fecha para el artista 'paisa' ya que lanzó en exclusiva para fanáticos de Estados Unidos el cortometraje cinematográfico 'El Green Print', que se proyectó en diferentes salas de cine del país y en el cual los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer un poco más de la transformación musical de Feid, el nuevo video de una de sus últimas canciones y lo que el 'Ferxxo' tiene preparado para sus próximos álbumes.

Con este último proyecto, Feid sigue siendo uno de los artistas que más innova visual y musicalmente para brindarle a sus seguidores una experiencia que va más allá de una canción o un álbum y buscará seguir en el top de los cantantes más escuchados en Colombia.

Nueva fecha para el concierto de Feid en Medellín: boletería y más información
RELACIONADO

Nueva fecha para el concierto de Feid en Medellín: boletería y más información

Concierto en Medellín el 25 de septiembre

Días antes de comunicar la proyección de su nuevo proyecto audiovisual, Feid anunció que la nueva fecha para su concierto en Medellín será el próximo 25 de septiembre en La Macarena, bajo un formato diferente, con artistas invitados y en el que interpretará las canciones de su nuevo trabajo discográfico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

El documento fechado ocho días antes de la muerte de Yeison Jiménez que está bajo la lupa

Aida Victoria Merlano

'Escro' se tatuó el nombre de Aida Victoria Merlano en el cuello

Viral

Maluma se convirtió en padre por segunda vez: este fue el nombre que eligió para su hijo

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Fuerte temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 4,5 sacudió al país en la madrugada

Temblor en Colombia hoy 16 de septiembre: el SGC reportó un sismo de magnitud 4,5 en Chocó y varios movimientos durante la madrugada.

Estados Unidos

VIDEO | Helicóptero de noticias se estrelló en Los Ángeles mientras cubría un accidente

Informes preliminares de las autoridades indican que el trágico accidente dejó tres personas muertas.

Hugo Rodallega

Rodallega asumió su responsabilidad tras eliminación de Santa Fe

Salario mínimo

Salario mínimo: Minhacienda cuestionó aumento del 23,7% y se refirió a negociación de 2027

Invima

Productos para la artritis bajo alerta sanitaria: Invima pide suspender su consumo