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Ryan Castro ft. Eddie Santiago: 'El Cantante del Ghetto' revive un clásico de la salsa

Ryan Castro se presentará en el estadio Pascual Guerrero de Cali el próximo sábado 17 de octubre.

Ryan Castro ft. Eddie Santiago: 'El Cantante del Ghetto' revive un clásico de la salsa
Foto: Ryan Castro

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
01:02 p. m.
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El artista colombiano Ryan Castro sigue dando de qué hablar en Colombia; este 11 de octubre anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto en el que se aleja un poco del género urbano, pero sin dejar de lado su esencia, que lo ha llevado al éxito en Colombia y el resto del mundo.

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'El Cantante del Ghetto' revive un clásico de la salsa

A través de su cuenta de Instagram y con algunas fotos en el Museo de la Salsa de Cali, Ryan anunció una nueva versión del exitoso clásico de la salsa 'Lluvia', interpretado originalmente por el cantante puertorriqueño Eddie Santiago; "No había otro lugar donde se sintiera más real que en el museo de la salsa de la sucursal", expresó el artista.

El lanzamiento oficial del relanzamiento de la canción será el jueves 15 de octubre y servirá como preámbulo para el concierto que Castro brindará en el estadio Pascual Guerrero de Cali el próximo 17 de octubre; la fecha prevista para el concierto era la del 22 de agosto, pero a raíz del terremoto que sufrió el país, debió ser reprogramado.

"Quiero que estrenemos juntos esta canción en mi primer Pascual Guerrero, así que anoten pues, que salimos este jueves", informó Ryan Castro. Además, subió un pequeño adelanto de cómo sonará el nuevo tema y se logra escuchar a Eddie Santiago nombrándolo justo antes de iniciar a cantar.

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Segunda canción de salsa interpretada por Ryan Castro

En abril de 2024, Ryan Castro lanzó una canción de salsa titulada 'El Cantante del Ghetto' junto a Coque y La Eterna e hizo parte del álbum que tuvo el mismo nombre; dos años después volverá a repetir la fórmula y continúa demostrando su versatilidad, que lo ha posicionado como uno de los artistas más escuchados en Colombia.

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