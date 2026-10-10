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"Karol G, desbloquéame bebé": Anuel lanza nueva canción con dedicatoria especial

El cantante puertorriqueño confirmó que la nueva canción hace parte de su álbum 'Real Hasta La Muerte 2' que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Anuel nueva canción mención a Karol G
Foto: Anuel AA

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
12:25 p. m.
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El reggaetonero puertorriqueño Anuel AA ha lanzado una nueva canción titulada 'Vuelve' y en una publicación realizada en su cuenta de Instagram ha mencionado directamente a su expareja Karol G, tratando de informar que la canción está dedicada a la cantante colombiana: "Karol G, desbloquéame bebé', escribió.

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'Vuelve': lo nuevo de Anuel AA

La canción de trap, ritmo que ha hecho famoso al cantante, habla de un sentimiento de extrañar a alguien combinado con las acostumbradas letras explícitas que caracterizan a este género musical; aunque no se menciona el nombre de Karol G, después de su publicación, los fanáticos aseguran que es una canción dedicada a la 'Bichota'.

Emmanuel, más conocido como Anuel, ha informado a sus seguidores que esta nueva canción hace parte de su próximo álbum musical que se titula 'Real Hasta la Muerte 2' y es uno de los lanzamientos más esperados en el género urbano.

Sin embargo, el puertorriqueño no ha anunciado aún la fecha oficial en que saldrá la totalidad del álbum, mientras fanáticos y creadores de contenido enfocados en música urbana están seguros de que estará disponible antes de que finalice el 2026.

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Karol G habló de Anuel y Feid en reciente entrevista

La nueva canción se lanza justo en la misma semana en que la cantante paisa Karol G brindó una entrevista para el programa 'Popcast' del New York Times, en el que habló sobre sus relaciones con los cantantes Anuel y Feid y cómo, después de las rupturas en ambas relaciones, logró crear nueva música y conectar con sus seguidores de una forma diferente.

No dio detalles sobre ninguna de las dos relaciones, pero afirmó que las dos experiencias le sirvieron para crear sus álbumes que posteriormente se convertirían en éxito mundial y expresó que lo positivo de haber compartido una relación con alguien que tiene su mismo trabajo fue poder celebrar el éxito de otras personas que hacen lo mismo que ella.

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