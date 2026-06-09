Feid y Madonna juntos: los cantantes generaron expectativa por su primera colaboración

Hay gran expectativa por el nuevo proyecto musical de Madonna con el que la artista busca volver a conquistar a su fanaticada por medio de un novedoso álbum que incluye a cantantes de talla internacional como Feid y Sabrina Carpenter.

Sin embargo, la presencia del antioqueño en la nueva producción musical ya ha generado gran furor entre sus fanáticos, quienes aseguraron que dicha colaboración de alto impacto dará un nuevo paso para su carrera artística.

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Feid y Madonna sorprenden juntos

Se trata del cortometraje ‘Confessions II - The Film’, estrenado en el Festival de Cine de Tribeca, con el que Madonna presentó un abreboca de lo que será su próximo trabajo musical que será lanzado el 3 de julio.

En dicha producción, que ya puede ser vista en YouTube, se observa un estilo futurista y surreal que permite percibir la nueva estética sensual que la cantante ha ido utilizando para retornar nuevamente a la música.

Sin embargo, la presencia de Salomón Villada, más conocido como Feid, ya ha generado gran impacto entre todos sus fanáticos ya que en dicho corto se le observa junto a la mujer interpretado la canción ‘Read my Lips’ en donde el paisa cantó algunas partes de la melodía en español.

Pero este estreno también cuenta con la participación de otras superestrellas ya que allí se logra apreciar la presencia de Sabrina Carpenter y algunos actores como Julia Garner, Benedict Cumberbatch y Debi Mazar.

Por supuesto, hay gran conmoción entre la fanaticada del paisa, quienes aseguran que su colaboración logrará dar impulso en su carrera musical al recordar el rotundo éxito del encuentro entre la reina del pop y Maluma.

Feid sorprende en la Universidad de Antioquia

Por otro lado, el paisa sorprendió a sus más fieles fanático, en días recientes, al aparecer en las instalaciones de la Universidad de Antioquia en donde su padre es profesor en la facultad artística.

En su presentación, Feid interpretó algunas de sus canciones más exitosas y atribuyó su aparición en la institución educativa, en la que también llevó a cabo sus estudios, a su padre.