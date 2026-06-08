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¿Karina García está embarazada? Esto dijo Yina Calderón

Un video de Yina Calderón ha comenzado a ser tendencia y a generar múltiples reacciones.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
10:01 p. m.
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Yina Calderón, la reconocida exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, ha revelado varios embarazos que han terminado cumpliéndose. Uno de ellos fue el de Aida Victoria Merlano y otro el de Lina Tejeiro.

En los últimos días, la DJ, empresaria e influencer grabó un video en el que, utilizando un tono sarcástico, dio a entender que tiene información sobre una nueva mujer en estado de embarazo.

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Además, después de que indicó que podría tratarse de una excompañera de reality, varios de los internautas han pensado en Karina García.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Yina Calderón? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fueron las declaraciones en las que Yina Calderón habló de un embarazo

Mientras que a Yina Calderón le hacían un procedimiento en sus cejas, grabó un video en el que, entre risas, habló de un embarazo.

"Ay, tengo como náuseas, voy a vomitar. ¿Será que estoy embarazada?", comenzó diciendo Yina Calderón.

"¿O será que algún cercano, alguna cercana, alguna excompañera de reality? Jajaja. Yina adivina y a la verdad le atina; el que entendió, entendió", añadió.

Sin embargo, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia no mencionó directamente a Karina García ni a alguna de las famosas que coincidieron con ella en el reality.

Estas han sido las reacciones tras las declaraciones de Yina Calderón

Después de que la grabación de Yina Calderón se hizo viral, varios seguidores comenzaron a mencionar a Karina García.

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"Karina García, así hizo un 'live' la vez pasada", "si lo dice Yina, le creo", "es la K", "qué bombita", "¿será Karina?", "suelta el nombre, Yina" y "yo creo que es Karina", han sido algunos de los comentarios.

No obstante, hasta el momento, Karina García no ha emitido ningún pronunciamiento en el que confirme o desmienta un presunto nuevo embarazo.

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