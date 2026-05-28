Karol G publicó foto en sus redes y fanáticos afirman que se le observa junto a Feid

Carolina Giraldo sigue generando comentarios en redes sociales, pues, tras ganar un reconocimiento y un premio en los AMAs 2026, la mujer compartió un sentido carrusel de fotografías en donde se le observa celebrando su logro en compañía de amigos, familia y el que fanáticos aseguran que se trata de Feid.

¿Karol G compartió una fotografía junto a Feid?

No cabe duda de que todos los contenidos que comparte Giraldo en sus redes sociales se vuelven tendencia y tema de conversación en toda la internet.

En las horas más recientes, la antioqueña compartió un carrusel de fotografías, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde se le observa en distintos escenarios al celebrar los premios obtenidos en los AMAs 2026.

No obstante, una de las instantáneas llamó especialmente la atención ya que en esta se identifica la captura de una cámara de seguridad en donde, al parecer, se encuentra la cantante en compañía de un hombre con características físicas similares a las de Salomón Villada.

Por supuesto, la foto llamó rápidamente la atención de todos los fanáticos de la mujer, quienes aseguraron que se podría tratar del paisa.

Ante la búsqueda desesperada de coincidencias entre la instantánea y Feid, otros fanáticos aseguraron que no se trata de su expareja ya que incluso la mujer etiquetó en la fotografía a un reconocido productor musical que, al parecer, sería el que se observa en la foto.

Ante las especulaciones, se revivió el debate sobre las causas reales que llevaron a que ambos artistas hayan terminado su relación sentimental y que, meses después, la decisión haya sido notificada por parte de la mujer para un medio internacional.

Karol G obtiene reconocimiento en los AMAs 2026

La ‘Bichota’ es tendencia en los días más recientes tras llevarse el premio internacional a la excelencia artística en los American Music Awards 2026. Su reconocimiento fue acompañado por un performance impecable de ‘Ivonny Bonita’ y un premio sorpresa ya que se llevó el galardón por el mejor álbum latino.

Por supuesto, su triunfo marcó un hito sin precedentes para la música latina y la industria colombiana ya que el reconocimiento no era entregado desde el 2009 y fue merecedor por parte de artistas como Michael Jackson, Beyoncé, entre otros.