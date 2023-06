Gilberto Santa Rosa reveló detalles exclusivos de su nuevo disco 'Debut y segunda tanda volumen 2'

En su paso por Montería, el cantante puertoriqueño reveló en entrevista con Noticias RCN algunos detalles de su nuevo disco ‘Debut y segunda tanda volumen 2’. También se refirió a sus proyectos musicales, su gusto por nuestro país, su incursión en el mundo de la gastronomía y las charlas que continúa dando en universidades.

No se pierda: Karol G confirmó su nuevo romance: la pillaron con su novio en Miami

¿Qué es lo que más le gusta de nuestro país?

Ustedes tienen muchos recursos. Podemos hablar hasta mañana, pero yo siempre he dicho que la gente hace que uno se sienta parte de esto. He tenido la dicha de caminar bastante pese a que las presentaciones se concentran en las ciudades, he conocido mucho y la respuesta siempre son las personas.

¿Algún plato que le guste de la cocina colombiana?

Venimos muchas veces, pero poquito tiempo. Es muy difícil decirte cuál, pero la cocina en general es espectacular. Te cuento una anécdota, una vez estábamos llegando a Ámsterdam, en Holanda, en uno de esos viajes típicos de las orquestas, y nos encontramos con un restaurante colombiano que nos salvó la vida. Fue la gloria, se abrió el cielo. Probé frijoles, empanadas, chicharrón y todo eso.

¿Eso lo llevó a incursionar en el mundo gastronómico?

Yo tuve una corta y fracasada carrera en el mundo de los restaurantes hace unos años. Dije nunca más, pero el mayor de mis hijos varones es muy emprendedor y me dijo que estaba preparando un grupo entre el que estaba silvestre Dangond. Es un caballero. Se trata de un grupo de empresarios y es un lugar muy bonito con un chef espectacular. Más que para cenar, es para tapear.

¿Qué está haciendo laboralmente?

Terminando esta visita regreso a Puerto Rico a finalizar un disco. Yo había hecho una producción que se llamó ‘Debut y segunda tanda’ y ahora este es el volumen dos porque me emocioné en el estudio grabando. Estoy contento con lo que se está logrando.

Hay una canción con un colega que quisimos hacer una versión tropical salsa. Pero no es silvestre.

¿Qué opina de hacer los Latin Grammys en Sevilla?

La música latina se ha expandido de una manera en la cual donde quiera que va deja huella y se hace notar. Suena interesante y vamos a ver que tal el resultado. Lo importante es que siempre se celebre la música.

¿Qué significa poder dirigirse a los jóvenes?

Es complacerme porque yo hubiera querido ser profesor universitario porque hay similitud con compartir experiencias y emociones con un público. A mí me apasiona y me doy cuenta de que mi música ha tocado corazones y vidas. Es una satisfacción.

¿En ese nuevo disco veremos ese romanticismo de Giberto Santa Rosa?

Yo intento siempre ser innovador dentro de mi estilo. Sigo apostándole a las letras y el romanticismo. Hay canciones que ya han sido grabadas y esta es la segunda tanda. Estoy trabajando en boleros y es una sorpresa muy bonita.

Yo no disfrutaba mucho el estudio, pero de un tiempo para acá le tomé mucho cariño.

¿Qué decir de Carlos Vives?

Carlos vives un tipazo y gran artista. Pienso que el pionero de la propagación de la música colombiana es él.