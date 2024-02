En video: grave accidente en un parque de diversiones por una maquina que se rompió

Lo que empezó como un día de disfrutar en familia los juegos de un parque de diversiones terminó en un grave accidente, así lo dejó demostrado una grabación de uno de los asistentes, quien logró captar el momento en el que uno de los juegos se rompió mientras ib a gran velocidad y con ciudadanos a bordo.

El incidente se presentó en el parque de diversiones Mampato, en la ciudad chilena El Quisco, donde se observa una falla en una de las atracciones que giran a gran velocidad con los pasajeros al interior. En el video se puede observar la gran fuerza que alcanza el aparato por los fuertes movimientos.

Varios segundos después de iniciar el juego, la maquina pierde su eje y se rompe uno de los laterales donde estaban ubicados algunos ciudadanos, varias personas salieron disparadas del juego y se chocaron con el suelo.

Video: atracción de parque de diversiones se rompe con pasajeros a bordo

Grave accidente en parque de diversiones mampato del Quisco, en el litoral central de Chile.

Al menos 6 personas resultaron heridas por accidente en el famoso "Tagada" el cual se desarmo en pleno funcionamiento!!

(todos sabíamos que algún día pasaría) pic.twitter.com/drOOLWfUFD — Informador 𝕏 (@TuiteroSismico) February 7, 2024

Críticas a la falta de atención profesional del parque

Muchas personas que presenciaron el hecho expresaron su opinión sobre el actuar de las personas responsables del parque.

"Estuve ahí y ni siquiera pararon los juegos. La gente reclamó, ahí recién pararon todo y comenzaron a sacar a las personas. Los familiares de los accidentados lloraban y gritaban". La falta de respuesta inmediata del parque ante la situación generó malestar en los afectados.

Además, a través de las redes sociales, el accidente ha recibido duras críticas por parte de los usuarios. "El lugar no tiene ni enfermería, nos subimos a ese juego muy fuerte. Una niña se pegó muy fuerte en el brazo y no tenían ni auto disponible para llevarla a urgencias. Tuvo que ir sola, nadie del lugar se hizo cargo, ella no podía mover el brazo", fue el comentario de un usuario en el video compartido en redes sociales.

Por otro lado, algunos han culpado a la Municipalidad de El Quisco por autorizar la instalación del parque Mampato sin hacerse responsable de las debidas mantenciones. Esta situación ha generado un debate sobre la responsabilidad de las autoridades locales en garantizar la seguridad de los establecimientos de entretenimiento.

Hasta el momento, no se han entregado nuevas informaciones sobre el estado de los heridos ni sobre las medidas que tomará el parque para solucionar estas deficiencias. Se espera que las autoridades municipales y del parque tomen acciones concretas para garantizar la seguridad de los visitantes y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.