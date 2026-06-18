“Se terminó”: ¿Greeicy Rendón finalizó su relación con el cantante Mike Bahía?

Hay gran conmoción en las redes sociales ante las más recientes declaraciones de la cantante Greeicy Rendón, quien afirmó, en medio de una entrevista, la presunta finalización de su relación con el también artista Mike Bahía.

Pese a que, al parecer, todo se trataría de una estrategia de marketing, cientos de usuarios ya han comentado el hecho en internet al haber catalogado su relación como una de las más estables dentro de la farándula colombiana.

¿Greeicy Rendón y Mike Bahía terminaron?

Las especulaciones dieron inicio a raíz de una reciente entrevista que la intérprete de ‘Discúlpeme señor’ ofreció en el programa Kapra Diner en donde reveló detalles de su relación sentimental y la aparente ruptura amorosa que se encuentra travesando con el padre de su hijo Kai.

“Mi relación con Mike se terminó (...) es que es muy difícil porque (...) es que no quiero llorar. La gente idealiza un montón las relaciones. Hay cosas que finalizan, hay cosas que terminan (...) al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo, pero ya mi relación con Mike se terminó”, aseguró.

La charla continuó con el entrevistador, quien preguntó por las causas que, al parecer, los habían llevado a ambos a terminar con el vínculo sentimental. Ante este cuestionamiento, la vallecaucana aseguró que empezó a sentir un nuevo gusto por una de sus amigas con las que suele compartir algunos de los viajes más recientes que ha realizado.

Finalmente, Rendón aseguró que se trataba de la reconocida cantante Martina Stoessel con quien sostiene una amistad de años atrás y ha logrado hacer colaboraciones musicales exitosas.

Greeicy Rendón revela la verdad sobre su relación

Minutos después de la confesión y el impacto generado en Valgardi, entrevistador y creador de contenido, Greeicy rompió el silencio entre risas y aplausos por parte de su equipo de trabajo al manifestar que su interpretación se habría tratado de un casting para ser contratada nuevamente como actriz.

Por supuesto, las redes sociales no han parado de comentar el viral clip ya que hicieron énfasis en el talento actoral de Rendón y la verdadera solidez de su relación con Mike Bahía con quien se encuentra comprometida desde antes de que su primer hijo naciera.