La tricolor en la delantera: los momentos más virales del primer tiempo entre Colombia y Uzbekistán

La Selección Colombia llegó a México pisando fuerte al contar con un selecto grupo de jugadores que hoy están haciendo soñar a todo un país con un mismo objetivo.

Desde la apertura de las puertas del gran Estadio Azteca la energía se sintió como si la tricolor estuviera de local, pues la ola amarilla fue protagonista durante las horas previas al encuentro.

A medida que el recinto fue llenándose, de todos los fanáticos, la atención estuvo sobre la salida de los jugadores a la cancha para empezar el calentamiento oficial en donde serían testigos del ambiente que desde un inicio marcó la diferencia para la Selección.

Pero con el pitazo inicial empezaron a aparecer una serie de momentos que ya son virales en redes sociales en donde no solo se exaltaron las polémicas decisiones del árbitro, sino las oportunidades de gol del equipo nacional.

RELACIONADO El pato Merlín se lleva las miradas durante la Copa del Mundo 2026 en México

Momentos más virales del primer tiempo entre Colombia y Uzbekistán

El partido inició y Colombia fue cediendo poco a poco el balón a sus contrincantes, quienes, aunque pocas, tuvieron algunas oportunidades cercanas a la cancha en donde Camilo Vargas esperó paciente.

Pero uno de los detalles más virales corresponde al arbitraje del encuentro, pues expertos señalan que el número de faltas ha sido una de las más elevadas durante un partido de fútbol en una Copa del Mundo.

Pese a que el partido tuvo que detenerse en varias oportunidades, seguido de la primera tarjeta amarilla para la tricolor, los acercamientos al gol nacional empezaron a aparecer poco a poco.

Otros de los movimientos más comentados de la jornada corresponde al instante en el que Khusanov fue a buscar la pelota en una jugada y se llevó puesto a 'Lucho' Díaz y al camarógrafo.

Sin embargo, Luis Díaz volvió a tomar el protagonismo ya que estuvo a punto de definir el primer gol con un tiro al arco que terminó pegando en el palo ante la dificultad que le representó el ángulo.

Primer gol de Colombia contra Uzbekistán

Pero los intentos de fútbol no son válidos hasta una clara definición. Esta corrió por cuenta de la tricolor ya que, a minutos de finalizar el primer tiempo, Daniel Muñóz logró marcar el primer gol para la Selección en el torneo futbolero más importante del mundo.

Por supuesto, la euforia no se hizo esperar ya que todo el estadio vibró en una misma celebración ante la importante definición que dio un suspiro a miles de colombianos presentes en el titánico Azteca.