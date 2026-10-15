Grupo Niche anuncia conciertos sinfónicos en Bogotá y Medellín para 2027: detalles de boletería

La salsa colombiana volverá a encontrarse con la música clásica en uno de los espectáculos más destacados del Grupo Niche.

Niche Sinfónicoconfirmó dos conciertos en Colombia para abril de 2027, con una presentación inédita en Medellín y su regreso a Bogotá, después de la acogida que tuvo en agosto.

El proyecto, ganador del Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum de Salsa, reunirá nuevamente al Grupo Niche con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia para rendir homenaje al legado del maestro Jairo Varela.

¿Cuándo serán los conciertos de Niche Sinfónico en Bogotá y Medellín?

La gira tendrá dos fechas confirmadas. Bogotá recibirá el espectáculo el viernes 16 de abril de 2027 en el Movistar Arena, mientras que Medellín vivirá por primera vez esta experiencia el sábado 24 de abril en el Daviarena.

RELACIONADO El Grupo Niche será el invitado especial en el concierto de Shakira en Cali

Bajo la dirección musical de José Aguirre y Juan José Aguirre, ambas agrupaciones interpretarán canciones emblemáticas del Grupo Niche con arreglos orquestales que mantienen la esencia de la salsa.

La propuesta, denominada "Un Universo de Sentimientos", busca conectar a distintas generaciones a través de un repertorio que ha acompañado celebraciones, historias de amor y momentos inolvidables.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Niche Sinfónico 2027?

Los seguidores interesados en asistir ya pueden acceder a la preventa exclusiva para clientes Movistar en Bogotá, disponible a través de Tuboleta.

RELACIONADO El Grupo Niche será el invitado especial en el concierto de Shakira en Cali

La venta para el público general comenzará el sábado 17 de octubre de 2026. Entretanto, quienes deseen asistir al concierto de Medellín podrán adquirir sus entradas desde el jueves 22 de octubre, también mediante Tuboleta.

Para Bogotá, los mayores de 12 años podrán ingresar únicamente a las localidades 206, 214, 306 y 314, acompañados por un adulto responsable. Estas zonas estarán libres de alcohol.

En Medellín, las condiciones de ingreso de menores deberán consultarse directamente con el escenario.

Con estas presentaciones, Niche Sinfónico continuará celebrando la trayectoria de una de las agrupaciones más representativas de la salsa colombiana.