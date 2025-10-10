El Grupo Niche será el invitado especial en el concierto de Shakira en Cali

Shakira volverá a Colombia y cautivará a todos sus fanáticos con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

¿Quiénes serán los invitados en el concierto de Shakira?

Después de una exitosa gira por varias ciudades de Estados Unidos y Europa, la barranquillera regresará a su país natal para ofrecer tres conciertos: dos en Cali y uno en Bogotá.

‘La Sucursal del Cielo’ será la primera en recibirla, con presentaciones programadas para el 25 y 26 de octubre, donde los asistentes podrán disfrutar de sus más grandes éxitos. Las expectativas entre sus seguidores son altas y la emoción crece a medida que se acerca la fecha.

En esta ocasión, la organización del evento confirmó que el Grupo Niche será el invitado especial en ambas presentaciones de Cali, prometiendo una noche llena de sabor y orgullo colombiano.

Cali! Tenemos buenas noticias, una de las orquestas más importantes del país, de la casa y con un largo repertorio de clásicos, se suma a nuestras dos noches junto @shakira en la Sucursal del Cielo. ¡Bienvenidos @gruponicheoficial a la Mujeres Ya No Lloran World Tour!, expresaron a través de redes sociales.

Detalles sobre los conciertos de Shakira en Colombia

El Grupo Niche no tardó en reaccionar ante la noticia, expresando que será un honor compartir escenario con una figura internacional. Además, destacaron que este encuentro refleja el talento colombiano, el apoyo entre artistas y la riqueza multicultural del país.

Para nosotros, compartir escenario con Shakira en Cali es más que un honor: es un reencuentro con nuestra historia. Como decía el maestro Jairo Varela, ‘Cali es el sueño que se baila despierto’, y esta vez lo hacemos de la mano de una artista que ha llevado el nombre de Colombia al mundo, afirmaron.

Sin duda alguna, la participación del grupo musical cautivará a todos los asistentes del show de Cali.

Ahora bien, hasta el momento, no se ha confirmado más detalles sobre los otros invitados en la ciudad de Bogotá. Se espera que, en los próximos días, se revelen los posibles invitados para la capital.