Grupo Niche, Guayacán, Willy García y más salseros colombianos lamentan la muerte de Willie Colón

Diferentes agrupaciones y cantantes de salsa lamentaron el fallecimiento de uno de los más grandes del género.

Willie Colón salsero fallecido en 2026
FOTO: AFP

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
12:54 p. m.
Este 21 de febrero, se confirmó la lamentable noticia del músico Willie Colón, uno de los más grandes de la salsa y de la música hispana. A través de un comunicado oficial, se reveló que partió rodeado de su familia.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus colegas en la música. En redes sociales, diferentes agrupaciones y cantantes de salsa lamentaron lo sucedido, enviaron mensajes de condolencia a sus familia y reconocieron lo importante que fue para el género.

Reacciones de salseros colombianos

Grupo Niche

"Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura.

Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre.

Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave.

Gracias por tanto, maestro. Tu música es eterna".

Guayacán Orquesta

La agrupación Guayacán publicó una fotografía en donde despidieron a Colón. "1950 - 2026".

Willy García

"Hoy es uno de esos días que te marca. Se fue el ‘Malo del Bronx’, el maestro Willie Colón, pilar del género. Hablar de su aporte es quedarse mucho tiempo enumerando éxitos. Duele ver como se van los grandes, es muy triste. Buen viaje, maestro Willie Colón".

Fruko

"Con profundo dolor en el corazón y con el alma llena de música, hoy el mundo salsero lamenta la partida de un verdadero gigante de nuestra música: Willie Colón.

Su legado trasciende generaciones, y su trombón no solo marcó ritmos, marcó historias, sueños y sentimientos. Gracias, don Willie, por regalarnos tiempos inolvidables, por enseñarnos que la salsa no solo se toca… se vive, se siente y se comparte".

