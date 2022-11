¿Buena estrategia? Hombre se ganó la lotería y se quedó callado para que nadie le pidiera plata

Las redes sociales no dejan a sorprender con las diferentes historias que se han dado a conocer por las plataformas digitales, pues en las últimas horas se reveló la particular historia de un hombre que se ganó el premio mayor de la lotería y se quedó callado para no mantener a su familia.

Según lo dado a conocer por los medios internacionales, los hechos se presentaron en China, donde Mr. Li, como se identificó el ganador para proteger su identidad, fue el gran afortunado de quedarse con la suma de 219 millones de yuanes, es decir, alrededor de 29.9 millones de dólares (152 mil millones de pesos colombianos).

Luego de darse en cuenta que fue el gran ganador de premio mayor de la lotería de país asiático, el hombre tomó una radical decisión, pues fue a reclamar el dinero sin comentarle a nadie de su familia, ya que, temía que su esposa o hijo dejaran de trabajar para que el Mr. Li los mantuviera el resto de sus vidas.

Para mantener el secreto y no ser descubierto, hombre tomó la decisión de ir a reclamar el premio con un disfraz de pato que le cubría todo el cuerpo, pues, aunque no le dijo nada a su familia, tampoco le dijo nada a sus amigos, teniendo en cuenta que no quería que ellos le pidieran plata prestada por obtener esta gran suma de dinero.

Al ser consultado por curiosa decisión, Mr., Li manifestó: “no se lo dije a mi esposa y a mi hijo por temor a que fueran demasiado complacientes y no trabajaran duro en el futuro”, según reportó el portal Telemundo Dallas, con información de Nanning News.

¿Qué hizo con el dinero que ganó?

Todo parece indicar que el hombre ya había ganado varias veces premios menores y como agradecimiento por su golpe de suerte, Mr. Li donó el equivalente a 680 mil dólares a obras benéficas, lo cual, hizo que la gente reaccionara por su gran corazón.