Esta es la traducción de ‘Ojos así’, la exitosa canción de Shakira escrita en árabe

Shakira lleva años haciendo historia con su música y ganándose el corazón del mundo con su sencillez, sus pasos de baile únicos y canciones que se convierten en éxitos inolvidables con el paso del tiempo.

Justamente en el 2000, Shakira ganaba en la categoría de “Mejor interpretación vocal pop femenina” en la primera entrega de los Latin Grammy, con uno de los mayores éxitos de su carrera, la canción ‘Ojos así’.

A los 23 años, la colombiana ya hacía historia, pues esa noche ganó dos premios y se posicionó como una de las promesas de la música en el mundo.

‘Ojos así’ ha sido una de sus canciones más reconocidas. Fue lanzada en 1999, compuesta por Shakira, Javier Garza y Pablo Flores e incluida en el álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’.

Este tema también fue traducido y adaptado a una versión en inglés en el 2001, por lo que le abrió paso en la escena internacional, sin contar que algunos versos que la componen están interpretados en árabe, en homenaje a su ascendencia libanesa por parte de su padre.

En este tema Shakira canta “ya he, ya he, ya la he, Amr Diab”, y más adelante agrega “rabboussamai fikarrijaii fi ainaiha aralhayati, ati ilaica min haza ikaaouni Arjouka rabbi labbi nidai”, frases que convirtieron a esta canción en la primera en mezclar ritmos y letras árabes con pop-rock latino.

Pero, ¿qué significa esta letra? Pues bien, la traducción de este apartado de la canción es:

Dios de los cielos, tengo esperanza en ti, en tus ojos veo la vida, vengo hacia ti desde este universo, por favor, mi Dios, responde mi deseo.

