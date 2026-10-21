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IA detecta grave fallo de seguridad y pone en jaque a sitios web a nivel mundial

Una nueva investigación impulsada por Inteligencia Artificial ha descubierto una vulnerabilidad crítica que pone en peligro a la mayoría de webs.

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Noticias RCN

octubre 21 de 2026
01:33 p. m.
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Una nueva y masiva amenaza cibernética ha encendido las alarmas en la comunidad tecnológica internacional. Gracias al uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial, se ha descubierto una vulnerabilidad crítica oculta en PHP, el lenguaje de programación que sustenta aproximadamente al 70% de los sitios web en todo el planeta.

El hallazgo, denominado PHP2Shell, ha provocado una respuesta de emergencia global debido al potencial destructivo que representa para la infraestructura digital de empresas, instituciones y gobiernos.

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Durante años, este fallo permaneció completamente desapercibido para los analistas y expertos en ciberseguridad humanos. Sin embargo, investigaciones recientes revelaron que modelos de inteligencia artificial avanzados lograron examinar líneas complejas de código fuente para detectar anomalías invisibles en revisiones tradicionales.

La gravedad de la vulnerabilidad radica en que podría permitir que los ciberdelincuentes tomen el control remoto de los servidores afectados, roben bases de datos con información confidencial de usuarios o utilicen las páginas comprometidas para lanzar ataques masivos en cadena.

Debido al alcance masivo de PHP —utilizado tanto en portales corporativos como en gestores de contenido populares—, el porcentaje de plataformas expuestas representa una proporción sin precedentes de internet.

Alta peligrosidad para los sitios web

Tras hacerse pública la filtración del fallo, se desató una intensa carrera contrarreloj entre los equipos de seguridad informática, gigantes tecnológicos y desarrolladores. Organismos internacionales y agencias de ciberseguridad han emitido advertencias urgentes a los administradores de sistemas para que apliquen los parches de actualización correspondientes.

De hecho, en varias regiones del mundo —incluyendo agencias gubernamentales en Europa— se han reportado interrupciones temporales y desconexiones preventivas de portales oficiales para evitar intrusiones mientras se instalan las correcciones necesarias.

Este incidente pone sobre la mesa un debate crucial sobre el papel de la inteligencia artificial en la seguridad informática del futuro. Si bien la tecnología demostró ser sumamente eficaz para adelantarse a los piratas informáticos al descubrir fallas estructurales ocultas durante más de una década, los expertos advierten que esa misma capacidad analítica puede ser utilizada por la delincuencia organizada.

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Los atacantes también pueden emplear la IA para automatizar la explotación de estas vulnerabilidades antes de que los parches de seguridad alcancen a ser instalados en todos los servidores vulnerables del mundo.

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