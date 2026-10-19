Empresarios colombianos buscan transformar modelos de negocio con inteligencia artificial

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de interés para las empresas que buscan transformar sus operaciones, pero pasar de la expectativa a la implementación representa un desafío.

Identificar qué procesos pueden beneficiarse de estas tecnologías, desarrollar soluciones ajustadas a cada organización y preparar a los equipos son algunos de los retos que los colombianos Santiago Grisales y Alejandro Uribe decidieron abordar con su startup Innovaitors.

La iniciativa comenzó como un proyecto paralelo a las actividades profesionales de sus fundadores y evolucionó hasta convertirse en una empresa que combina consultoría estratégica, formación especializada y desarrollo de soluciones tecnológicas.

La inteligencia artificial aplicada a las necesidades de negocio

Innovaitors, especializada en inteligencia artificial e innovación empresarial, reportó una facturación de US$1 millón en lo corrido de 2026. Según sus cifras, sus ingresos se multiplicaron por 19 entre 2023 y 2025, un crecimiento que ha acompañado su expansión hacia otros mercados de América Latina.

El modelo de la compañía parte de que no se trata únicamente de incorporar inteligencia artificial, sino de identificar cómo puede generar valor dentro de una organización.

Para ello, la empresa trabaja en la identificación de necesidades, el diseño de soluciones y su implementación, con el propósito de automatizar tareas, optimizar procesos, aumentar la productividad y apoyar la innovación empresarial.

La propuesta busca responder a las particularidades de cada industria. En el sector financiero, la IA puede aplicarse a procesos relacionados con el análisis de información y la eficiencia operativa; en salud, puede apoyar la gestión administrativa y el manejo de datos.

La compañía también desarrolla soluciones a la medida mediante su iniciativa AI Factory, orientada a convertir necesidades empresariales en herramientas tecnológicas concretas.

RELACIONADO Estos son los únicos tres campos que no podrán ser reemplazados por la IA a futuro

Metodologías para experimentar antes de invertir

Uno de los componentes de su oferta es Promptotyping, una metodología de innovación acelerada con inteligencia artificial que, según Innovaitors, permite recorrer etapas que van desde el análisis del entorno hasta la identificación del valor de los proyectos.

El objetivo es que las organizaciones puedan explorar alternativas y desarrollar prototipos antes de comprometer inversiones de mayor escala. De esta manera, la empresa busca reducir la distancia entre la identificación de un problema y la puesta en marcha de una solución.

A esta línea se suma la formación de talento. Innovaitors reporta más de 100 proyectos de inteligencia artificial ejecutados y más de 10.000 personas capacitadas en habilidades tecnológicas y de innovación.

Para Grisales y Uribe, la oportunidad está en convertir el interés empresarial por la inteligencia artificial en proyectos concretos que contribuyan a la productividad y la competitividad. Su apuesta es que las compañías no se limiten a implementar herramientas, sino que utilicen esta tecnología como punto de partida para innovar en sus modelos de negocio.