+57 en el ojo del huracán: J Balvin, Ryan Castro y Blessd respondieron a las críticas sobre esta canción

La reciente colaboración de varios artistas colombianos, incluyendo a J Balvin, Ryan Castro y Blessd, con la canción '+57' ha desatado un torrente de reacciones en redes sociales y en medios de comunicación.

La canción, lanzada el 7 de noviembre, rápidamente alcanzó cifras impresionantes en plataformas de streaming, pero también se vio envuelta en controversias que han captado la atención de la opinión pública, incluidos prestigiosos medios internacionales.

La canción, que hace referencia al código internacional telefónico de Colombia ha recibido duras críticas. Algunos de los principales cuestionamientos han provenido de la revista Rolling Stone y otros medios especializados, que señalaron el contenido de la letra como problemático.

En particular, se destacó una frase de la canción en la que se hace alusión a menores de edad en un contexto sexualizado, lo que provocó que muchos acusaran a los artistas de normalizar la cultura de la violación.

A pesar de la polémica, los artistas involucrados han mantenido una postura firme ante las críticas. J Balvin, quien lidera la colaboración, expresó su satisfacción por el éxito global de la canción, destacando que el principal mensaje de '+57' es la unión entre artistas colombianos.

Por su parte, Ryan Castro adoptó una postura más relajada ante las críticas, utilizando sus redes sociales para manifestar que no le importaban las opiniones negativas:

Desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor listo, nada asara parcero, critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa, mencionó en un video publicado en acompañado de la frase "Chao y hasta luego".

Blessd, otro de los artistas involucrados, también utilizó sus redes sociales para defenderse, respondiendo con humor a las críticas:

Mi amor críe usted sus hijos que yo estoy es trabajando y haciendo música no me den la responsabilidad de crianza eso hágalo usted, póngale la vaca Lola que yo hago es reguetón ahí me disculpa