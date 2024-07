Jenny López incendió las redes con un baile en República Dominicana: el video superó el millón de vistas

Jenny López, reconocida por ser la pareja del cantante Jhonny Rivera y una figura prominente en el ámbito de la música popular, ha captado la atención de las redes sociales una vez más, esta vez con un baile que ha superado el millón de visitas en Instagram.

Recientemente, durante su estadía en República Dominicana para los 'Premios Heat', Jenny aprovechó la ocasión para disfrutar de las hermosas playas del lugar y compartir algunos momentos en su perfil de Instagram. En uno de esos momentos, luciendo un bikini, decidió compartir videos bailando al ritmo del reguetón.

El contenido rápidamente se hizo viral, atrayendo tanto admiración como críticas. Mientras algunos usuarios elogiaron su belleza y actitud desenfadada, otros expresaron opiniones más críticas sobre su estilo de baile y su elección de vestuario para la playa.

Ante la avalancha de comentarios, Jenny López decidió responder directamente a sus detractores en un comentario de la publicación: "Solo es un vídeo, no entiendo por qué tanto show. Ese día era de playita y me dejé el short... Tanta gente que realmente sí es vulgar y no les dicen nada, los quiero mucho", escribió la joven artista.

Entre los comentarios, hubo quienes defendieron su libertad para disfrutar del verano y expresarse como desee en sus redes sociales. Sin embargo, las críticas continuaron fluyendo, reflejando la polarización de opiniones que a menudo se encuentra en plataformas digitales.

Con su espontaneidad y carisma, Jenny López sigue demostrando que no teme ser ella misma en un mundo digital lleno de juicios y expectativas. Su capacidad para generar conversación y mantenerse auténtica la posiciona como una figura influyente tanto en la música como en las redes sociales, donde sigue cosechando seguidores y admiradores por igual.