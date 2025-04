“No soy hincha de Santa Fe”: Omar Fernández reveló el equipo del FPC al que apoyó

Omar Fernández se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Independiente Santa Fe en este semestre.

Su entrega, velocidad y compromiso en cada partido lo han posicionado como una de las figuras del equipo 'Cardenal' en la actual temporada. Sin embargo, una reciente confesión del futbolista ha tomado por sorpresa a muchos de sus seguidores.

¿De qué hincha es Omar Fernández?

En entrevista con AS Colombia , el delantero fue claro al hablar de su afinidad futbolera y aseguró:

"No soy hincha de Santa Fe, de ningún equipo en Colombia. De pronto de pequeño le iba al América por el 'Tigre' Castillo, pero nunca fui tan hincha".

Del mismo modo, Fernández dejó claro que su motivación para llegar a Santa Fe no tuvo que ver con una camiseta, sino con su deseo de encontrar estabilidad familiar y seguir creciendo profesionalmente.

Su llegada a Santa Fe: un esfuerzo personal

Lejos de restablecerle valor a su compromiso actual, Fernández explicó cómo logró vincularse al club bogotano. Sin representante de por medio, fue él mismo quien gestionó su llegada:

"Yo no tengo empresario. La mayoría de veces que cambié de equipo, lo hice yo solo. Ahora que vine a Santa Fe, el profe Peirano me contactó en junio o julio, y yo hice todo lo posible para venir", comentó.

El jugador tenía contrato vigente con el club León de México hasta diciembre de 2025, lo que complicó su traspaso, pero finalmente logró llegar a Santa Fe tras acordar con la directiva del club mexicano.

Omar Fernández Frasica, feliz en Bogotá

A pesar de no declararse hincha, Omar Fernández reconoce que su adaptación ha sido mejor de lo esperado. “No pensé que me iba a ir tan bien como me está yendo ”, expresó. Destacó la cercanía de Bogotá con su hogar en Zipaquirá, así como la calidez del grupo humano en el equipo.

Sobre sus compañeros, no escatimó en elogios:

"Siempre veo primero a la persona, y Hugo (Rodallega), Dani (Torres), (Andrés Marmolejo)... qué personas. Hay muy buen equipo, es un muy buen grupo".

Con estas palabras, Fernández reafirma que, aunque no sea hincha de Santa Fe, su compromiso con el club es absoluto.