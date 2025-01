"Soy ciudadana estadounidense": Jessica Cediel desbordó de alegría al anunciar su gran logro

La reconocida presentadora y modelo colombiana, Jessica Cediel, compartió con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida: obtuvo la ciudadanía estadounidense.

A través de sus redes sociales, Cediel expresó con gran emoción y gratitud este significativo logro, que marca un nuevo hito en su trayectoria personal y profesional.

¿Cómo celebró Jessica Cediel su nuevo logro?

En un emotivo mensaje, Jessica compartió su felicidad con una serie de fotografías, acompañadas de un mensaje que destacaba el esfuerzo detrás de este gran paso. "Papi lo logramos. Gracias Dios por un logro más en mi vida", escribió la presentadora, visiblemente conmovida.

A través de sus palabras, Cediel no solo celebró su ciudadanía, sino también el reconocimiento a todo lo que ha logrado gracias a su dedicación y trabajo.

La colombiana, quien llegó a los Estados Unidos con el sueño de triunfar en los medios de comunicación, no dejó pasar la oportunidad para agradecer a todas las personas que han sido parte de su camino.

En sus publicaciones, mencionó especialmente a Alberto Ciurana, quien confiando en su talento, la impulsó al mundo televisivo en Estados Unidos.

"Gracias por haber creído en mi talento y haber transformado mi vida", expresó Cediel, recordando con cariño el impacto que tuvo en su carrera.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de Jessica Cediel en Estados Unidos?

Jessica Cediel aprovechó este momento para reconocer a aquellos que la han apoyado a lo largo de su proceso de adaptación en el país.

Entre los agradecimientos, destacó a su su familia, quienes han sido su principal fuente de motivación. “Gracias a mi familia: mis padres y mis hermanas, que han sido mi principal motivación para seguir luchando sin cansancio”, escribió en sus redes. También destacó la ayuda de su hermana Melice, quien ha sido un pilar fundamental en su vida en los Estados Unidos.

Cediel, además, subrayó que este logro no es el resultado de la suerte, sino del esfuerzo constante. "Un logro que me gané gracias a mi trabajo y a nadie más. Y eso me hace sentir muy orgullosa", afirmó.

En su mensaje, también envió un mensaje de esperanza y motivación a sus seguidores: "Familia, sigan soñando, los sueños sí se hacen realidad".

Con este importante paso, Jessica Cediel no solo celebra un nuevo estatus legal, sino también el reconocimiento a su esfuerzo y perseverancia, inspirando a muchos a seguir luchando por sus sueños.