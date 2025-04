Yina Calderón explotó por la llegada de Mane a la Casa de los Famosos: "intrusa"

Un revuelo total se generó este martes por la llegada de la modelo y creadora de contenido, Manelyk González, reconocida en a nivel Latinoamérica por participar en varios realitys que se han vuelto populares.

Tras cruzar la puerta, Mane se dirigió a la terraza, lugar donde se encontraban todos los participantes en una cena.

Allí, todos se mostraron sorprendidos por su arribo y le dieron la calurosa bienvenida uno a uno.

Sin embargo, solo un participante mostró su descontento por la llegada de la mexicana. Mientras Mane se dirigió para saludarla, la creadora de contenido colombiana no se levantó de la mesa y no le dirigió la palabra, algo que le generó incomodidad a Mane.

Reacción de Yina Calderón ante la llegada de Mane

Ante la llegada, Yina Calderón habló con Karina y tildó a Mane de "terrible", puesto que ha tenido varias polémicas en otros realitys.

Luego de varios minutos, los participantes se dirigieron a la sala para esperar la bienvenida oficial a Manelyk.

Allí, Yina no hizo cara de muchos amigos ante la llegada de Mane. Incluso, sus amigos cercanos le pidieron que se calmara, algo que exaltó más a Calderón.

"No me digas que me calme, yo le hago mala cara a quien se me dé la gana", dijo Yina.