"Mi deseo sexual está dormido": Jessica Cediel revela detalles de su vida íntima

La famosa presentadora y modelo Jessica Cediel es considerada por muchos como una de las mujeres más bellas de Colombia y recientemente ha acaparado la atención en redes sociales debido a sus creencias religiosas. En una nueva publicación, Cediel ha dejado al descubierto aspectos de su vida personal y sentimental que han generado gran curiosidad entre sus millones de seguidores.

Desde hace un tiempo, la modelo ha compartido con sus espectadores abiertamente lo devota que es, sus ideales y sus vivencias espirituales, mencionando versículos de la biblia y mostrándose alabando a Dios. Por esta razón ha sido criticada por muchos, quienes señalan que ha llevado su fanatismo a otro nivel; mientras que otros comparten su fe y la apoyan.

La vida privada de Jessica Cediel

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, Cediel hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias para poder interactuar con sus seguidores y que ella pudiera responder ante sus interrogantes. Uno de los comentarios más recurrentes fue acerca de cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales: "¿Hace cuánto no haces el delicioso?".

Con total sinceridad, la presentadora reveló que hace mucho tiempo no está con nadie y que eso no le afecta en lo absoluto, puesto que le ha dado prioridad a fortalecer su alma y su espíritu- Además, afirmó que prefiere esperar a que llegue la persona adecuada.

“No lo hago hace mucho y no me hace falta, ¿por qué? porque cuando alimentas más espíritu la carne va muriendo y no he tenido ganas de estar con nadie o de estar ni siquiera conmigo misma (…) En este momento mi deseo sexual está como dormido, guardándose para cuando llegue mi marido”, afirmó con sinceridad.

La presentadora confesó que está en busca de un hombre de Dios, alguien que comparta sus creencias y sea capaz de guiar su vida en el ámbito espiritual. Aunque sigue deseando formar una familia y convertirse en madre, Cediel está decidida a esperar pacientemente por la persona correcta antes de dar ese paso importante en su vida.

Las relaciones pasadas de Jessica Cediel

En relación a su pasado romántico, se recuerda que Jessica Cediel tuvo una relación pública con el deportista estadounidense Mack Roesch, a quien conoció en un reality show donde él participaba y ella ejercía de presentadora. Aunque llegaron a comprometerse y ante los ojos del público todo parecía ser color de rosa, su relación terminó de forma inesperada e incluso enfrentaron diversos conflictos legales durante su separación.

Mientras tanto, la colombiana continúa cautivando a sus seguidores con su contenido en redes sociales y enfocándose en sus proyectos laborales. Su sinceridad y determinación para esperar por el amor verdadero han despertado admiración en sus fans, quienes siguen apoyando y deseando lo mejor para ella en el aspecto sentimental.